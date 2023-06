Preestreno de 'Te estoy amando locamente': una película de orgullo sin barreras

La Filmoteca de Zaragoza presenta este jueves 22 de junio en preestreno nacional (entrada libre hasta completar aforo) ‘Te estoy amando localmente’, que un día más tarde abrirá las celebraciones del orgullo LGTBI en Madrid. La proyección (21.00) se enmarca en el Campus La Inmortal. El director y guionista del filme, Alejandro Marín, y la protagonista Ana Wagener han presentado la película esta mañana en la propia sede de la filmoteca, acompañados de la vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández, y el codirector de La Inmortal, Fernando de Luis-Orueta.

La película se estrenará comercialmente el próximo 7 de julio, y aborda el nacimiento del mentado orgullo en los primeros años de la transición democrática. Marín, que ya dirigió la serie de Bob Pop ‘Maricón perdido’, explicó que Wagener fue su primera y única opción para el papel de Reme. “Lo escribí para ella, no tenía ninguna duda”. El onubense Omar Banana, presente en los repartos de ‘Paquita Salas’ y ‘Veneno’, interpreta a Miguel, hijo de Reme. Alba Flores, Jesús Carroza y Mari Paz Sayago completan el reparto.

El itinerario del día para Wagener incluye un encuentro a media tarde con los alumnos del campus, actividad que De Luis-Orueta calificó de “luz” para el alumnado. Marín explicó que estaba orgulloso de presentar la película en Zaragoza, “porque no todo tiene que ocurrir en Madrid. La película está ambientada en la Sevilla de 1977, donde se produjeron las primeras reuniones del movimiento LGTBI, en el Palacio Judicial de Sevilla. Contamos de modo ficcionado una historia real, que se articula en una madre y su hijo, con la Ley de Peligrosidad Social todavía vigente y la homosexualidad y transexualidad muy perseguidas”.

En la cinta se explica que Reme quiere lo mejor para su hijo y ha preparado a conciencia su futuro, y Miguel quiere “cantar como Mari Trini”. “La película es luminosa: no esquivamos las zonas oscuras de aquella época, pero queríamos que la historia pudiera llegar a todo el mundo, que no fuera una peli exclusivamente para el colectivo”, ha apuntado Marín.

Wagener, por su parte, ha valorado el trayecto del filme con entusiasmo. “Procedo del teatro, estoy acostumbrada a las giras, algo que con el cine no pasa, pero aquí estamos, testando la película, valorando los silencios, las risas, la emoción del público. Y me encanta que sea en Zaragoza, una ciudad alegre con un pulso cultural maravilloso. La película es un viaje enriquecedor: mucha gente se va a ver identificada con Reme y con esta historia que contamos, es una película necesaria en estos tiempos que corren. Hay que ir para adelante, no para atrás”.