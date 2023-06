'La historia interminable', el musical del año en Madrid, abrirá la temporada del Principal

El Teatro Principal va a batir su propio récord. Por primera vez en su historia va a ofrecer 55 funciones de un mismo espectáculo. La obra, que va a poner a prueba todos los resortes del teatro va a ser 'La historia interminable', que bajó el telón hace tres semanas en Madrid tras convertirse en el musical de la temporada.

El musical es el primero que se hace en todo el mundo basado estrictamente en la famosa obra de Michael Ende (aparecen personajes que están en el libro pero no en la película de Wolfgang Petersen). Es la producción más ambiciosa que se haya presentado nunca en Zaragoza, galardonada ya con el premio Talia a la mejor escenografía. Más de tres millones de euros se invirtieron en el musical antes de subir el telón por vez primera en el Teatro Calderón de Madrid que tuvo que someterse a obras antes del estreno debido a su compleja escenografía. También el escenario del Principal tendrá que someterse a obras. "Ha sido complejo y difícil traer el musical aquí -señalaba este miércoles Dario Regattieri, de la productora Beon Entertainment-. Porque una de las premisas inexcusables para traer la obra a Zaragoza era que se pudiera representar exactamente igual que en Madrid. No es un espectáculo 'B', por así llamarlo. Es la misma obra que ha triunfado en Madrid". El equipo de producción desembarcá en el Principal a mediados de agosto para empezar a trabajar en la adecuación del coliseo a la escenografía y necesidades de la producción.

Las 55 funciones se ofrecerán del 8 de septiembre al 22 de octubre. Buena parte del millonario coste de la producción se la ha llevado la animatrónica, espectacular. Para diseñar a Fújur, el dragón blanco de la suerte, que mide 11 metros y pesa 600 kilos, se han necesitado más de 50 metros de tela de peluche especialmente fabricada para él. Un equipo de 30 personas estuvo trabajando durante más de tres meses tanto en él como en el resto de criaturas que forman parte del Reino de Fantasía: el Caracol de Carreras, el caballo Artax, la tortuga Vetusta Morla y el Comerrocas. Buena parte del trabajo ha consistido en lograr que sus movimientos parezcan reales.

Las cifras del musical apenas se pueden comparar con las de ninguna otra obra de estas características: un equipo artístico de más de 100 personas (30 de ellos en escena), orquesta en vivo, 200 cambios de vestuario, 94 pelucas de pelo natural para los actores... Netflix está preparando un documental sobre la producción.

El musical incluye 16 canciones de complicada ejecución, con música de Iván Macías y letra de Félix Amador, a excepción del clásico 'The Neverending Story', que es el momento estelar de cada representación. Buena parte del peso de la obra recae en sus dos jóvenes protagonistas. Este miércoles asistieron a la presentación Pablo Castiñeira y Alicia Scutelnicu, que hicieron de Atreyu y Bastian en Madrid. Y que van a interpretarlos también en Zaragoza, pero un número aún no concretado de funciones. Pablo, por ejemplo, aseguraba que empezará cuarto de la ESO el mismo día 8 de septiembre, y aunque en el colegio apoyan su carrera musical, ni puede faltar mes y medio ni tampoco, físicamente, puede cantar las 55 funciones. También en Madrid había otras parejas alternantes, pero en el caso de los menores sustituirlos es bastante más complicado, sobre todo en una obra tan exigente en lo vocal y actoral.

En la puesta en escena de la obra conviven actores e ingenios animatrónicos. Heraldo.es

Se va a convocar un cástin en próximas fechas para encontrar cuatro voces juveniles que alternen con Pablo y Alicia en las funciones. Carmen Solano, directora del Coro de Iniciación y Coro Infantil Amici Musicae, asistía este miércoles a la presentación y hablaba con los actores. Es de suponer que verá si el coro puede ofrecer alguna de esas cuatro voces que se buscan.

El reparto es el mismo que el de Madrid en más de un 50% pero no incluye a la aragonesa Teresa Abarca, que ha hecho el papel protagonista de Emperatriz Infantil a lo largo de la temporada. Teresa será protagonista a partir de octubre de otra producción ambiciosa, 'Chicago'. La Emperatriz Infantil será en Zaragoza Elena González, 'swing' de la obra en Madrid (actores que dominan varios papeles, por si se les requiere intervenir). "Es un musical apasionante, que he visto muchas veces y por eso sé el pasaje concreto donde siempre al público se le escapa alguna 'lagrimilla'. Es una obra intergeneracional, a algunos les servirá para recordar y a otros para descubrir".

"No es una obra infantil, sino familiar", destacaba este miércoles Regattieri, que además anunciaba que en Zaragoza se iban a probar efectos que no se habían puesto en práctica en Madrid. Y Josean Moreno, que interpreta los papeles de Fújur y Koreander, remachaba: "Nunca hemos visto una reacción tan fuerte entre el público como con esta obra. Y creo que no es para menos. 'La historia interminable' nos enseñó que soñar está bien y que las normas están para romperlas. Y el musical, que sigue fielmente el libro, sirve para ver cómo generaciones distintas se unen en la misma emoción".