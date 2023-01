La aragonesa Teresa Abarca triunfa en Madrid como protagonista de ‘La historia interminable’

‘Mamma mia’, ‘El rey león’, ‘Charlie y la fábrica de chocolate’, ‘Matilda’, ‘Aladdin’... La temporada teatral en Madrid está llena de musicales pero hay uno que destaca sobre los demás: ‘La historia interminable’. Y no solo por los títeres animatrónicos que salen a escena sino, sobre todo, por la calidad global del espectáculo, estrenado en el Teatro Calderón el pasado 5 de octubre. La protagonista de la obra es una actriz aragonesa. De ella han escrito: "Pura maravilla es Teresa Abarca... te enamora desde el primer instante".

Los días de función Teresa Abarca llega al teatro sobre las 18.30, hora y media antes de salir a escena: "hago un calentamiento vocal y corporal, me maquillo, me ‘microfonan’ y peinan –relata–. Aquí solo tengo dos vestuarios, a diferencia de otros musicales, así que enseguida le he cogido el tranquillo al proceso y me sobra tiempo antes de la función".

Abarca interpreta dos papeles, el de la Emperatriz infantil y también el de la madre de Bastian, el niño coprotagonista de la historia. La Emperatriz "es un reto. Y no es un tópico. Es la primera vez que esta obra de Ende se hace en musical y, si se vende a otros países, al ser yo la primera Emperatriz, mi interpretación servirá de referencia a las demás. Así hice yo cuando trabajé en ‘Cabaret’, que estudié todo lo que pude cómo hacía el papel Liza Minelli".

Nacida en Zaragoza con fuertes lazos oscenses, se define como "muy mañica". Le gusta volver a Aragón, y sobre todo al Pirineo, porque le da "mucha paz". Asegura que el musical sigue fielmente la novela original, y por eso quienes solo tienen de referencia la película encuentran pequeñas sorpresas, ya que hay personajes que no salen en la adaptación cinematográfica. En lo vocal, la obra es muy exigente. "La partitura de Iván Macías es impresionante pero difícil, y cantar temas tan conocidos como ‘The Never Ending Story’ resulta muy comprometido", añade.

La actriz ha estudiado canto, interpretación, danza clásica, jazz, danza española y hip hop con profesores de España y Europa. Además, hizo el Grado Superior de Arte Dramático en la modalidad de Teatro Musical en Scaena. Con 19 años se estrenó como actriz en ‘Evil Dead, el musical’, interpretando el papel protagonista, y desde entonces ha sido primera figura en obras como ‘A quién le importa’, ‘Tarzán’, ‘50 sombras’, ‘West Side Story o ‘Cabaret’. Esta es la primera vez, exigencias del guión, en la que trabaja con niños. "Aprendo mucho de ellos, sobre todo emocionalmente hablando –revela–. Viven el teatro de otra forma a como lo hacemos los adultos, aunque también se ponen nerviosos, sobre todo cuando vienen a verlos los compañeros de su colegio".

El espectáculo, dirigido y coreografiado por Federico Barrios, va viento en popa. Las críticas han sido muy elogiosas y la mayoría de las más de 110 representaciones ofrecidas hasta ahora han sido llenos o casi. Pero seguramente la obra no girará por España. "Lo único seguro es que va a estar en cartel en Madrid hasta el mes de mayo –asegura Teresa Abarca–. Todavía no nos han dicho si se hará una segunda temporada. Girar por España es complicado por todo lo que conlleva. Hubo que hacer obras en el Teatro Español para acomodarlo a las funciones, y, salvo en algún teatro grande y con condiciones especiales, no veo fácil mover todo lo que lleva consigo ‘La historia interminable’".

Así que, de momento, la aragonesa no sabe si la próxima temporada seguirá siendo la Emperatriz infantil o participará en otra obra. Pero continúa esforzándose en el gimnasio, preparándose para el futuro. "En esta obra no bailo, ya bailé mucho en ‘West Side Story’. Pero soy actriz y bailarina y en esta profesión es imprescindible estar bien físicamente. Ahora hay muchos musicales en Madrid y a todos les va bien, quizá porque te hacen olvidar todas las preocupaciones, algo que con la pandemia se ha convertido en más necesario que nunca. Mi idea es seguir con los musicales, aunque me gustaría hacer más teatro puro y duro, porque es el aquí y ahora, y tocar más el cine".