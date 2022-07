La reina del teatro musical es aragonesa

La reina del teatro musical en España es aragonesa. Se llama Teresa Abarca, nació hace casi 30 años en Zaragoza, se crió en Huesca y ha sido elegida para protagonizar el estreno mundial de ‘La historia interminable’, primer musical inspirado en la famosa novela de Michael Ende. De esta superproducción se viene hablando desde hace más de un año y, tras el castin, los ensayos comenzarán el 1 de agosto. El estreno será el 5 de octubre en el Teatro Calderón de Madrid.

"Las canciones son preciosas; de la escenografía solo hemos visto unos bocetos, pero va a ser una obra espectacular –señala Teresa Abarca, que está pasando unos días de vacaciones en Huesca–. La productora (Dario Regattieri con Beon Entertaiment) apuesta siempre por proyectos nuevos, por musicales que no se han visto, y tiene mucha experiencia, con obras como ‘Sherlock’ o ‘El médico’. Todo se ve muy trabajado".

Sorprende que Abarca, que ha sido protagonista de musicales como ‘Tarzán’, ‘50 sombras’, ‘Cabaret’ o ‘West Side Story’, haya tenido que pasar por un castin para ‘La historia interminable’. "En el teatro musical siempre es así –confiesa–. Tienes que pasar pruebas aunque los productores te conozcan. Y es que la decisión final no depende de una sola persona, el director, como ocurre en el teatro convencional. Hay un coreógrafo, un director vocal y un director musical, y tienes que convencerles a todos por la forma en que te vean desenvolverte en escena. Tienen que comprobar que hay ‘feeling’ con el resto de personajes".

El actor o actriz protagonista de teatro musical tiene que ser un número uno en danza, interpretación y canto, aunque, matiza, "hay musicales que no exigen bailar". "Lo más importante es el porte, la expresión corporal. Para mí, el secreto, lo más difícil de conseguir, es saber contar cosas cantando. Para que un musical llegue al público no tiene que haber ningún tipo de frontera entre el texto teatral y la canción. Ahí es donde fracasan muchos musicales, cuando el público siente que solo son un conjunto de canciones que salpican un texto. En ese terreno es muy importante el trabajo del director pero, sobre todo, el del actor. Yo eso lo descubrí en ‘Cabaret’". No es lo único que aprendió en esa obra. "Mi voz es de soprano y soy bastante dulce cantando –reconoce–. El papel protagonista de ‘Cabaret’ es muy terrenal, tiene peso, hay que sacar todos tus graves y yo no los tenía, los tuve que ganar. Desde ‘Cabaret’ mi voz posee más madurez, más peso. Tengo mucho que mejorar aún pero la voz no deja de ser un músculo más del cuerpo, que puedes trabajar. El problema es que en el musical todo puede cambiar radicalmente de una obra a otra. Para mí cantar las canciones de Mecano en el espectáculo ‘Cruz de navajas’ no supone un esfuerzo, pero ahora me voy a una obra de ocho funciones semanales y en la que mi papel me exige frasear mucho. No tiene nada que ver".

Fue precisamente con ‘Cruz de navajas’ cuando le sorprendió la pandemia. La obra tuvo la peor de las suertes. "Venía de hacer ‘West Side Story’ y el nuevo proyecto me apasionó. Pero lo estrenamos en Valencia y a las dos semanas nos sorprendió la pandemia: todos a nuestras casas. Lo retomamos a finales de 2020, cuando estaba ya embarazada de cinco meses (tiene una niña), pero lo pude hacer perfectamente y fue precioso. Tuvimos que parar otra vez. Luego volvimos a Ifema en Madrid, pero no tuvo más recorrido. Ahora parece que los teatros han vuelto a funcionar con normalidad y que ya se está retomando la producción. Eso nos hace sentir bien".

No se plantea de momento hacer una incursión en el cine, la televisión o la canción en solitario, aunque ha participado ya en alguna película. "Me gusta mucho cantar y el musical me lo ha dado todo –señala–. Empecé bailando, pero muy pronto vi que lo mío era la interpretación. Quizá sí me gustaría hacer un disco, con canciones que sintiera mías, pero el mundo de la música es muy complicado y de momento prefiero centrarme en lo que estoy. El teatro, también el musical, es vivir un instante. Es aquí y ahora: lo que pasa sobre el escenario, pasa; no lo puedes ocultar o repetir. Es la expresión humana más viva".

Nacida en Zaragoza, Teresa Abarca se formó desde pequeña en canto, interpretación, danza clásica, jazz, danza española y hip hop con profesores de España y Europa. Estudió Grado Superior de Arte Dramático en la modalidad de Teatro Musical en Scaena. Con 19 años se estrenó como actriz en ‘Evil Dead, el musical’, interpretando el papel protagonista.

Desde entonces ha encarnado los primeros papeles de buena parte de los musicales de éxito de los últimos diez años en España, como ‘A quién le importa’, ‘Tarzán’ o ‘50 sombras’, la obra inspirada en la famosa novela ‘50 sombras de Grey’. Por su trabajo en ella recibió en 2015 el galardón a la mejor actriz revelación en los Premios de Teatro Musical 2015. Posteriormente llegaron los papeles protagonistas de ‘Cabaret’ y ‘West Side Story’. Ha doblado canciones en conocidas series y películas, y en 2017 se estrenó en el cine como actriz-bailarina en la producción americana ‘The Promise’, dirigida por Terry George.

En Zaragoza se la ha podido ver en varias de estas obras. ‘West Side Story’ estuvo en el Palacio de Congresos durante las Fiestas del Pilar de 2019. Dos años antes, en el mismo escenario, presentó ‘Cabaret’; y en 2015 ya había estado en el Principal con ‘50 sombras’.

"Cuando estás en un musical tienes que audicionar ya para el siguiente por miedo a quedarte sin trabajo cuando acaba el ciclo de una obra –confiesa–. Hasta ahora he tenido suerte y no me veo en el futuro en otro tipo de obras. Quizá con 40 años no pueda hacer musicales, o quizá sí, porque esté a tono o porque trabaje en espectáculos que no exijan bailar".