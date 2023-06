Mos: personas únicas para diseños únicos

No quiere ser Mos una marca más y a la vez sí. No quiere serlo porque busca la diferencia a través de piezas únicas y especiales en las que el diseño es el centro de todo. Y, a la vez, se empeña en demostrar que es una propuesta como cualquier otra en el mundo de la moda y las tendencias si bien su motor es un proyecto social de carácter inclusivo. Detrás de esta firma de decoración y complementos está la Fundación CEDES -entidad centrada en atención a personas con discapacidad intelectual y autismo- . En concreto, son dos de sus centros los que surten a Mos, el Ocupacional y el Especial de Empleo en el zaragozano barrio de San Gregorio.

Fue la crisis del 2010 la que de alguna manera puso a sus responsables en la tesitura de buscar nuevas fórmulas de trabajo y de terapia para las personas que eran atendidas allí y lo hicieron dándole una vuelta a la oferta habitual en este sentido que había en el mercado.

A día de hoy, Mos es una marca singular y apetecible que ya se ha abierto hueco en importantes mercados y ferias del diseño a nivel nacional y que cuenta con una clientela variada, devota de sus joyas o bolsos completamente artesanales. Y a precios muy competitivos, con collares o pendientes que rara vez superan los 12 euros. O bolsos que no pasan de los 29.

Todo al detalle

Nada en Mos es al albur. Está cuidado hasta el último detalle, desde el punto de partida creativo al ‘packaging’.

"Nos dábamos cuenta de que a menudo, cuando que compraba productos de proyectos sociales se hacía más por el objetivo de fondo que por el objeto en sí, pero nosotros quisimos cambiar eso", explica Teresa Muntadas, la directora. Continúa: «Para la comercialización de los diseños de Mos el argumento no es la discapacidad. Lo que queremos es que te lo compres porque te gusta». "Cuando me dicen que qué bolso más bonito llevo digo: 'Sí, es de Mos', y no añado más". Para lograr ese objetivo, en Cedes apostaron desde el principio por "los mejores diseños, los más vanguardistas. Y luego ya veríamos si lo podíamos hacer. Y el descubrimiento ha sido que sí. Y a un nivel muy alto".

​Teresa Muntadas. Directora de CEDES

El proceso comienza con un equipo de diseño en el que están desde las propias responsables y trabajadoras de la Fundación Cedes hasta profesionales de la gráfica y, sobre todo, dos artesanas ceramistas: Yanka Mikhailova y Sara Monge. Fue la primera la que de manera casual encendió la chispa de Mos. Muntadas se enamoró de unos pendientes que lucía la artesana, hechos por ella misma. "¿Son fáciles de hacer?", le preguntó Muntadas. Y hasta hoy, cuando Mos ofrece varias líneas: joyería, objetos de mesa, vino y decoración, abanicos y bolsos de palma, la mayoría decorados con piezas cerámicas de sus dos artesanas de cabecera.

Los diseños se idean pensando en la moda, pero a la par en las diferentes y "tremendas" capacidades los artesanos de Cedes. Es una verdadera cadena de montaje de acuerdo a lo que individualmente pueden realizar los artesanos: unos modelan, otros pintan o esmaltan, clasifican o ensartan de manera minuciosa… Como en una perfecta coreografía, las piezas van saliendo. Todas a mano, todas por tanto diferentes, únicas, como quienes las fabrican.

En un futuro cercano, la marca Mos tiene en mente ampliar la oferta con una línea de textil con estampados realizados por los trabajadores, que vendrá a completar las ya existentes de mantelitos individuales, guantes para el horno, bolsas para el pan, bolsas tote o delantales.