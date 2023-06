¡Diversión y distorsión! Las Armas retoma su Campus de Rock desde el 26 de junio

Vuelve el Campus de Rock al espacio Las Armas, en el corazón del Gancho zaragozano. Roberto Mateo y Celia Colás no se parecen Jack Black, y la dinámica no emparenta en exceso con los delirios de la película ‘School of rock’ (2003), pero el espíritu que subyace en la iniciativa sí es el mismo: diversión y aprendizaje, sin que sobre ni falte ninguno de los dos. Ayer se presentó la propuesta de este verano con un concierto de los alumnos de Divertimúsica (la firma que gestiona la iniciativa) y la actividad lectiva comenzará el próximo 26 de junio.

El campus llega a su quinta edición, pero llevaba cuatro años sin hacerse. Pedro Ortega, gerente de Las Armas, cree que su regreso es clave para "revitalizar la parte cultural del espacio, el espíritu pedagógico y el entretenimiento de los más pequeños, que al fin y al cabo son el futuro de la música y el arte en general".

Elena Gracia Fernández, directora de Divertimúsica, explicaba ayer que la actividad es para pequeños con edades comprendidas entre los 4 y los 12 años. "El denominador común para la totalidad de los inscritos es conseguir que disfruten de la música, del rock, de sentirse artistas. Divertimúsica lleva 23 años de trayectoria formativa, y nuestra filosofía es que se lo pasen bien. Es un aprendizaje vivencial, no tiene que ver con la disciplina de un conservatorio. La gran meta es transmitir la pasión que sentimos por la música. Nos encantaría que pasara a formar parte de sus vidas".

Un poco de historia

En el campus también se aborda la historia del rock. "Por la vía de las anécdotas y las referencias a grandes artistas, los chavales pueden sentir que hay algo más allá del reguetón que oyen todo el tiempo en las redes y la radio. Les ponemos ‘hits’ de los Beatles, los Stones, Queen, Kiss… les hablamos de grandes conciertos, se les enseñan temas concretos con las letras adaptadas, y también rudimentos instrumentales. Los dos docentes tienen mucha experiencia tratando con niños:el ukelele y la batería son grandes motivaciones en estos cursos. Se abordará el baile moderno: trabajamos percusión con ‘boomwhackers’, tubos afinados de colores al estilo del Blue Man Group de Nueva York, muy útiles para mejorar la concentración".

Las estancias en el campus son de una semana, de lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.00. "Cada viernes organizamos concierto en la sala de Las Armas, y les enseñamos a moverse en un escenario;es un momento emocionante. Tenemos la posibilidad de entrar a las 8.00 con un añadido lectivo –apuntaba Gracia– y de que se queden a comer aquí para que los recojan a las 16.00. Estaremos todo julio y la primera semana de agosto, y queremos abrir una última semana en la previa a la entrada al colegio".

Las inscripciones para el campus pueden hacerse presencialmente en Las Armas (Mariano de Cavia, 2, Zaragoza) y en la web oficial, lasarmas.es.