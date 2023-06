Vasilisa Kahn: "Escucho música de todo tipo, según el momento"

La violinista zaragozana Vasilisa Kahn es, a sus 17 años, una de las integrantes de la Joven Orquesta Gustav Mahler. Con esta formación, con sede en Viena y fundada por el director italiano Claudio Abbado, acaba de culminar en La Scala de Milán una gira que le ha llevado por varias capitales europeas. Fue seleccionada a finales de enero entre casi 3.000 candidatos en unas audiciones que tuvieron lugar en 26 ciudades del viejo continente.

Su vocación musical, ¿le viene de familia?

Realmente, no ha habido músicos en mi familia. Mi madre sí que estudió los primeros años de acordeón, pero ahí es donde se quedó. Soy la primera que llega a este punto en formación musical.

¿A qué edad comenzó a tocar el violín?

A los seis años. A lo largo de mi carrera musical he tenido momentos en los que he dudado mucho sobre seguir o no. Al fin y al cabo es algo que exige mucho. Ves como el resto de niños están desarrollando su vida de forma normal y mientras tanto tú tienes que estar en casa practicando porque quieres llegar a algo.

¿Dónde se formó?

Cursé los primeros cuatro años en el Conservatorio Municipal Elemental, donde estudié con Ignacio Mallén, y fue él quien me ayudó a dar el gran paso dentro de la música. Me puso en buen camino. A partir de entonces empecé a estudiar con profesores particulares que había en Zaragoza, como Valeri Gazarian. Luego hice un año en el Conservatorio Profesional, entré en 6º para obtener el título y estudié con Darío Sierra. Después he seguido con profesores particulares, con Kamran Omarli, graduado en la Escuela Superior de Música Reina Sofía, que ahora forma parte de la Orquesta de Euskadi y tenemos clases ‘online’.

¿Cómo entró en la Gustav Mahler y desde cuándo es miembro de esta orquesta?

Se realizan unas audiciones cada año, y fueron las primeras que hice en mi vida, en noviembre de 2022. No quería ir, pero mi madre me apuntó en secreto. Me avisó bastante tarde y tuve que estudiar a fondo para aprenderme en muy poco tiempo unos extractos orquestales bastante complicados. La audición, no puedo decir que saliera bien. Sin embargo, a finales de enero nos llegó la noticia de que me habían cogido. Estaba completamente sorprendida porque no me lo esperaba y estaba segura de que en toda Europa había muchísima más gente con más papeles para entrar, pero al parecer algo les había gustado.

Su primera gira ha culminado con un recital en La Scala de Milán...

Comenzó en Pordenone, cerca de Venecia, tras diez días de ensayos. Luego dimos conciertos en Viena, Dresde, Leipzig y por último en Milán –el 25 de mayo–. A partir de agosto repetiremos en Pordenone y Dresde y tocaremos en Bolzano, Salzburgo, Berlín, Hamburgo, Wiesbaden y Ámsterdam.

¿No tuvo problemas para integrarse con el resto de músicos?

Cuando entré era la más joven de la orquesta, el resto pasaban de los 20 años y fue un gran ‘shock’. Todos tienen experiencia, son muy profesionales y provienen de las mejores escuelas musicales de toda Europa. Te sientes un poco abrumada y te das cuenta de lo grande que es el mundo y de la cantidad de personas que hay como tú, mejores que tú... a mí me motiva mucho porque quiero conseguir algo como eso.

Además de música clásica, ¿qué otros géneros le gustan?

Quizá es bastante cliché, pero me gusta el jazz como música compleja. También la de cantautores americanos o asiáticos (como Ichiko Aoba), la bossa nova, el tango o el hard rock. Escucho música de todo tipo, según el momento.

¿Dónde le gustaría verse dentro de unos años?

Estudiando, probablemente fuera de España. Me llama todo lo relacionado con el intercambio cultural de personas de distintos países. Quiero aprovechar al máximo estos años de juventud y de motivación para formarme todo lo que pueda porque disfruto mucho aprendiendo cosas nuevas. Por otro lado, estudié en la Escuela de Arte y en cierta forma me encantaría compaginar mis intereses por la música y por las artes plásticas.