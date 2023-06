Bunbury, sobre una vuelta de Héroes: "No es fácil que nos pongamos de acuerdo sobre qué hora es"

La presentación del disco 'Greta Garbo' está siendo respaldada por una intensa presencia de Enrique Bunbury en los medios de comunicación, algo que no había sucedido en anteriores discos. Unas entrevistas que están dando mucho juego y en las que el zaragozano ofrece muchas pistas sobre su presente y futuro.

Una de los temas que irremediablemente surge en cada uno de estos encuentros es un hipotético regreso a los escenarios de Héroes del Silencio. Un asunto que el cantante abordó con ironía y franqueza en una intervención televisiva para un informativo. Al ser cuestionado por si sería posible un a gira de reunión al estilo de la de 2007 o para simplemente ofrecer algún recital, el artista aragonés respondió: "No es fácil que nos pongamos de acuerdo con respecto a qué hora es". Unas palabras que plasman la extrema dificultad para que se alineen los astros en alguna ocasión. Y al ser preguntado si mantiene el contacto con sus excompañeros Juan Valdivia, Pedro Andreu y Joaquín Cardiel no se mostró excesivamente entusiasta: "Hablo así, a veces, de vez en cuando con alguno, aunque lógicamente no tan a menudo como antes. A veces estamos en contacto".

Además, en el mismo reportaje entregaron al zaragozano una letra confeccionada con inteligencia artificial. Tras leerla, la respuesta fue muy contundente: "Creo en el poder sanador del arte. Esto particularmente no lo firmaría. El arte depende de un punto de vista y una máquina nunca lo tendrá".

El interés que está generando el nuevo disco de Bunbury y su vuelta a los escenarios con cinco conciertos en diciembre de 2023 y cinco en junio de 2024 está quedando plasmada con el número 1 de ventas en España en la semana de la salida a la venta de 'Greta Garbo', por delante de nombres del momento como Quevedo o Bad Bunny, y en el alto ritmo de venta de entradas para su concierto en el Wizink Center de Madrid, que camina hacia el 'sold out' ya que tan solo quedan un puñado de boletos de las localidades más alejadas del escenario.