Bunbury: "No me veo como Dylan o Coldplay haciendo 200 conciertos"

Enrique Bunbury prosigue con los actos de promoción del disco 'Greta Garbo'. En la tarde de este martes el zaragozano acudió al Teatro Caixabank Príncipe Pío de Madrid para mantener una charla con sus seguidores. Un encuentro en el que realizó interesantes confesiones.

El artista profundizó sobre el adiós momentáneo a los escenarios que se produjo el año pasado en el transcurso de la gira que celebraba el 35 aniversario de su carrera, justo antes de un concierto en Chicago. Allí todo se desmoronó por los problemas en la garganta del intérprete, que posteriormente se diagnosticaron por su intolerancia con una sustancia química llamada glicol y que está presente en el humo de los escenarios.

"No solo fue importante por la cosa de los conciertos, sino también porque en Chicago, donde nos despedimos de la gira, nos despedimos yéndonos cada uno a nuestras casas: los músicos, los técnicos... Fui viendo que este entramado familiar y profesional no lo podía mantener porque no iba a haber giras futuras. Disolvimos contratos y acuerdos. Fue un castillo de naipes deshaciéndose y quedándome solo con la composición como único refugio", afirmó.

Una nueva situación que Bunbury afrontó con aplomo. "Me di cuenta de que no había conciertos a la vista y de que mi futuro dependía de lo que escribiera. Pensaba que tenía muchas cosas que decir. A veces he sentido que no tenía nada nueva que contar, sobre todo cuando llevas tantos años sacando discos. De alguna manera este nuevo disco me produjo un momento creativo muy fructífero. Compuse cuarenta y tantas canciones", reveló.

Pasado el tiempo, el exlíder de Héroes del Silencio ha anunciado una minigira de cinco conciertos en 2023 y otros cinco en 2024. Un 'tour' al que está comenzando a dar forma en cuanto al contenido. "No es la gira del 35 aniversario que estábamos haciendo. Es una gira nueva con un espectáculo nuevo. En el repertorio obviamente tendrá una gran importancia 'Greta Garbo'. Y luego miraré a casi todas las etapas del pasado y rescataré algunas canciones, desde 'hits' claros a algunas que la gente esperará menos. Buscaré un equilibrio imposible entre mis intereses, los intereses del público más conocedor y los intereses del público más superficial", prosiguió.

Lo que sí garantizó es que no regresará a las mastodónticas giras del pasado: "Me gusta pensar en el presente. Esto es lo que hay. Es probable que sea el principio de una forma distinta de encarar mi carrera. Las giras de antaño, largas, como los dos años y medio de 'Expectativas', se han acabado. No me veo como Dylan o como Coldplay tocando 200 veces".

Un disco introspectivo

Bunbury también habló sobre 'Greta Garbo', una obra que consideró muy personal. "He hecho discos muy personales como 'Pequeño' o 'Las consecuencias'. Después de una temporada en la que llevaba escribiendo mucho sobre temas sociales y sobre lo que me preocupaba de una deriva del mundo, este es un disco en el que vuelvo a mirar hacia dentro. Es un álbum más introspectivo", asumió.

El zaragozano se posó en alguna de las nuevas canciones, como 'Desaparecer', que descodificó: "Pienso en la vanidad que tenemos los artistas de aparecer en los medios y en las redes sociales y que eso no deja descansar al seguidor. No tienes esos espacios maravillosos de misterio entre que acaba una gira y comienza un nuevo proyecto. Ese tipo de silencio es necesario para la creación y para el público. La imaginación es necesaria. Crea una mística no solo en cuanto al egotrip del artista sino también a las canciones del artista".

Finalmente, realizó un análisis del momento que está viviendo la música en la actualidad, con la irrupción de géneros como el reguetón: "Estamos viviendo un tiempo en el que están sucediendo cosas simultáneamente. Por ejemplo el reguetón y el urban han tenido un momento muy álgido. Pero mientras sonaba reguetón han salido discos maravillosos de otros artistas que no son el número uno de las listas pero nos emocionan y nos siguen tocando el corazón en todos los géneros: rock, country, blues, jazz, folclore latino, indie... Han salido discos fenomenales de Quique González, Lapido, Andrés Calamaro, Jorge Drexler en la era del urban. No es verdad que todo sea urban. A veces nos olvidamos de que un artista como Rosalía o Bad Bunny definen su etapa creativa con el álbum, se dice que son artistas de 'singles', pero no es así. En el caso de Rosalía, cada una de sus etapas se define en sus elepés".