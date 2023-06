¿Cuándo es la final de 'Masterchef' con el zaragozano Eneko?

Tras unos meses en los que ha firmado una trayectoria inmaculada, Eneko Fernández de Garayalde concurre a la final de la undécima edición de 'Masterchef' con el cartel de favorito para ganar el concurso culinario frente a sus compañeros Lluís, Álex y Pilu.

La fecha elegida por Televisión Española para emitir la gran final es el lunes 19 de junio en La 1. Al contrario que en otras ocasiones en las que se troceaba el desenlace en dos días, los rectores de la cadena han optado por concentrarlo todo en una misma noche.

El concursante zaragozano comparecerá con la condición de favorito a tenor de los visto en estos meses. La guinda la puso el pasado martes cuando dio un paso más en su camino hacia la cima al ser el primer clasificado para la final. Lo hizo, además, por la puerta grande. El aragonés atesoró lo que se denomina la doble capitanía, un privilegio que se plasma portando un delantal blanco en la prueba por equipos. Un desafío que Eneko acometió con una solvencia extraordinaria.

"Eneko, hoy has hecho una de las mejores dobles capitanías de la historia de 'Masterchef'. Llevamos 10 años poniendo en práctica esto y casi siempre sucede lo mismo: capitanes sobrepasados que además dan órdenes contradictorias, que pasan más tiempo en una cocina que en la otra, que provocan el caos. Me pone muy contento que lo hayas hecho tan bien", le espetó el chef Pepe Rodríguez, uno de los tres miembros del jurado.

Muy emocionado, Eneko agradeció los parabienes: "Estoy muy contento. En ningún momento se me había pasado por la cabeza renunciar a la doble capitanía. Sé que asumía un riesgo. Pero quería mostrar todo lo que he aprendido en estos tres meses para que me valoren y vean que tengo que estar en esta final".

Acto seguido, volvió a tomar la palabra Pepe Rodríguez para nombrar a los dos primeros finalistas del programa: "Eneko y Lluís". Tanto el aragonés como el gallego no pudieron reprimir sus emociones y mostraron su euforia a través de gritos y abrazos. Ambos han mantenido una excelente relación a través de todo el concurso. El eliminado de la noche fue Jotha.