El documental 'Más allá de los ojos cerrados' se estrena en el Festival de Cine de Huesca

La LI edición del Festival Internacional de Cine de Huesca es el escenario elegido para el estreno mundial del documental 'Más allá de los ojos cerrados', dirigida por Norberto López Amado -quien también ha dirigido 'Cuánto pesa su edificio, Sr. Foster', 'El tiempo entre costuras', 'Mar de plástico'- y Germán Roda -quien tiene en su haber la dirección de 'Marcelino, el mejor payaso del mundo', 'Vilas y sus dobles' y "Fleta, tenor, mito"-.

Un viaje en busca de un pintor que nunca ha existido. Sus cuadros, descritos por su creador, han provocado la necesidad de su existencia y para el cineasta y productor Norberto López Amado es también "una píldora de calma" para el espectador.

"Estoy muy contento -reconoció- de presentarlo en Huesca, es un proyecto tan personal que incluso me da pudor, y es un viaje de búsqueda, cuyo rodaje duró cinco años, en el que la realidad que vivimos puede ser cuestionada y aparecen entonces muchas otras realidades, algunas incluso más reales que la propia realidad".

El realizador aseguró que el proyecto nace de una necesidad personal; al hablarlo con Germán Roda, éste se sumó inmediatamente "con mucha generosidad. Ha aportado al mismo la parte más de tierra".

Durante el viaje que representó la película, López leyó la novela 'La rama que no existe', del vallisoletano Gustavo Martín Garzo, una historia a tres personajes, uno de ellos un pintor y "las descripciones que hacían de los cuadros eran tan bonitas que yo tuve la necesidad de ver esos cuadros".

A partir de entonces, contactó con el autor; junto con la actriz del filme, Lucía Jiménez, y el cineasta, se desplazaron a Santander en búsqueda de un pintor, que el mismo escritor había dicho que no existía. "Lo encontramos; es la magia de este documental. Lleva al espectador a creer que las cosas en las que sueña pueden suceder".

A la india

Tras el estreno mundial en Huesca se desconoce el recorrido que tendrá la película por otros países o festivales, pero Norberto López Amado ya tiene en mente un próximo proyecto en la India. "Hay algo que me está llamando en ese país, no sé qué es, hay veces que se me meten cosas en la cabeza y cualquier proyecto es una búsqueda; el trabajo que hago siempre me hace feliz y me hace crecer como persona, pero ahora lo que quiero es ver la recepción que va a tener la película en Huesca".

El director, guionista y montador Germán Roda no pudo estar en Huesca en esta ocasión, pero envió un mensaje agradeciendo al festival por proyectar de nuevo un largometraje suyo. "Comenzamos un viaje personal y cinematográfico que nos ha cambiado como personas y como directores y por eso tengo tantas ganas de compartirlo hoy con todos vosotros. La pena es que me encuentro rodando un documental en Sevilla, pero estoy deseando saber la respuesta del público y verles el año que viene en el Teatro Olimpia".

"Más allá de los ojos cerrados" forma parte de la "Ventana Aragonesa", una sección que cuenta con el apoyo de Aragón TV y donde también podrá verse el cortometraje 'Madreselva', de Nata Moreno.