Una vendaval llamado Nata Moreno cruza con su wéstern por el Festival de Cine de Huesca

Nata Moreno encandila con su cine y lo hace también con sus palabras. La directora, productora y actriz ha protagonizado este lunes, junto a Gaizka Urresti, el primero de los ‘Vermú con...’ del Festival de Cine de Huesca, dedicado a Aragoneses en los Goya.

La cineasta de Zaragoza ha transmitido al público las ganar de ver ‘Madreselva’, un cortometraje de 25 minutos en clave de wéstern protagonizado por Luis Tosar, a quien la realizadora conocía pero ‘atracó’ en la puerta del colegio al que asisten los hijos de ambos. "Le dije que había escrito una cosa y que quería que la leyera; él me contestó que se la llevara y como la tenía en la guantera del coche se la día; al día siguiente me llamó y me dijo ‘adelante"», ha contado Nata Moreno.

‘Madreselva’, que se proyecta este lunes en el Teatro Olimpia, dentro de la sección Ventana Aragonesa, habla "del deseo de la mujer en todas sus vertientes y lo hace con humor", ha señalado la directora. "El género me ayudó porque en el wéstern hay líos que seguimos viviendo", ha añadido. El cortometraje cuenta como Celia vive encerrada en una rutina en la cual irrumpirá Ramsés. Su aparición cambiará el destino de ella, que se atreverá por fin a escuchar sus deseos más profundos.

Además de Luis Tosar, forman parte del reparto Marina Salas, Estefanía de los Santos y Vito Sanz, "un actor oscense que iba conmigo a los campamentos en Huesca", ha apuntado Nata Moreno.

La directora aragonesa, que con ‘Ara Malikian: una vida entre las cuerdas’ (2019), ganó el Premio Goya y el Premio Cinematográfico José María Forqué al mejor largometraje documental, y la Biznaga de Plata Mujeres en Escena del Festival de Málaga, ha manifestado que el cortometraje aporta frescura y le permite "jugar y volar" con el relato y las secuencias.

"Desde el inicio tuve claro que ‘Madreselva’ sería un corto", ha afirmado. En este sentido, ha destacado la labor del Festival de Cine de Huesca. "Hay cortos y largos que nunca llegarán a verse en salas y es inspirador y nutritivo ver el talento que hay en este certamen", ha apostillado.

Moreno se ha mostrado partidaria de no actuar en las producciones que dirige. No obstante, ha apuntado que en estos momentos ha empezado a desarrollar un largo de ficción, una comedia, en el cual y de acuerdo con la productora baraja su interpretación. "Si te vas a a reír de un personaje, qué mejor que ponerte en su piel", ha indicado.

La directora alterna su trabajo cinematográfico con la publicidad y, junto a Esti Gabilondo, Bárbara Goenaga y Celia Pastor, protagoniza el podcast ‘Señoras con visón’, a partir de los mensajes de WhatsApp que las cuatro amigas, ya en los 40 y siempre con dificultades para quedar, han cruzado durante los últimos 14 años y que produce El Terrat.

El amor en el siglo XXI

En el ‘Vermú con...’, en la terraza de Ultramarinos La Confianza, en el centro de Huesca, ha participado también Gaizka Urresti, guionista, director y productor de cine. Ha ganado el Premio Goya en dos ocasiones, en 2023 con el documental ‘Labordeta, un hombre sin más’ y en 2014 con el corto de ficción ‘Abstenerse agencias’.

El cineasta ha contado la génesis y el rodaje de omenzamos un viaje personal y cinematográfico que nos ha cambiado como personas y como directores y por eso tengo tantas ganas de compartirlo, que tenía previsto estrenar en esta 51 edición del Festival de Cine de Huesca pero que demorará hasta el 14 de febrero de 2024. Se trata de docudrama observacional en formato de experimento científico que versa sobre el amor en el siglo XXI. Para ello, Urresti realizó un ‘casting’ al que se presentaron más de 150 personas. Eligió a seis parejas, "de la cuales cinco siguen juntas", ha dicho.

El vermú de este martes está protagonizado por el actor Juanjo Artero, que, que forma parte del Jurado Iberoamericano del Festival y este lunes se encontraba entre el público. El artista en un gran conocido en la provincia tras protagonizar el vídeo promocional de Huesca la Magia de 2022 'No vengas a Huesca'.