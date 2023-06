Maribel Verdú en el mundo de los superhéroes: "Las cosas llegan cuando tienen que llegar"

Siempre ha dicho que Hollywood no era lo suyo pero a sus 52 años, y tras casi 40 de trayectoria profesional, Maribel Verdú asegura haber perdido el miedo y ha dado el salto a la liga de los superhéroes en 'Flash', dirigida por el argentino Andy Muschietti y que se estrenará en cines el próximo 16 de junio.

"Las cosas llegan cuando tienen que llegar, en el pasado he recibido muchas propuestas pero yo entonces no me atrevía, no me apetecía, me hacía pequeña solo de pensar ir a rodarlas", ha explicado a EFE este viernes en Madrid, tras el preestreno que tuvo lugar anoche en los cines Kinépolis.

"Pero de repente llega la pandemia -añade-, me pasan cosas muy fuertes y digo ¿qué es esto del miedo?, solo hay que tener miedo a perder la salud, nada más en esta vida".

Ganadora de dos Goya y nominada once veces, a Verdú se le abrieron las puertas de Hollywood gracias al éxito de 'Y tu mamá también' (2001) de Alfonso Cuarón, pero rechazó varias ofertas, como 'Daredevil' (2003) junto a Ben Affleck, entre las que han trascendido.

Fuera del corazón de esa industria sí que ha trabajado con directores como Guillermo del Toro, en la hispanomexicana 'El laberinto del fauno' (2006) o Coppola en 'Tetro' (2009), trabajos que conocía muy bien Muschietti, director de filmes de terror como 'Mamá' (2013) o 'It' (2017).

"Es una actriz que admiré toda mi vida y sabía que iba a exudar esa calidez humana, esa familiaridad y ese amor, no podía pensar en nadie más, es un personaje que no aparece demasiado pero es el centro emocional de todo, sin esa emoción la película no haría funcionado", afirma el cineasta.

Verdú interpreta a la madre de Flash (Ezra Miller) en una trama en la que el protagonista se propone viajar atrás en el tiempo para salvar a su familia de ciertos acontecimientos trágicos que le han marcado.

En lo profesional, la actriz asegura que no cambiaría nada de su pasado aunque tuviera ese superpoder. "A veces lo he pensado, porque hay algunas películas de las que reniegas, pero en esas películas conocí a gente muy importante para mi y siempre priorizo lo humano antes que otra cosa".

"Todas las cosas que he experimentado, que he vivido o que me han pasado me han hecho la persona que soy", ha recalcado.

"Flash" es la primera película que se estrena sobre este personaje de DC Comics, después de todo tipo de vicisitudes que han retrasado el proyecto, incluida la pandemia y los problemas con la justicia de su protagonista, condenado recientemente por el robo a una casa y que ha admitido tener problemas de salud mental.

Verdú solo tiene palabras de cariño para su compañero de reparto. "Es uno de los mejores actores que yo me he encontrado en mi vida, la generosidad, la puntualidad, el sentido humor, lo cariñoso y dulce que es, Ezra y yo nos convertimos en madre e hijo desde el primer día de rodaje", ha señalado.

"Él quería saber qué es lo que más me gustaba y el último día de rodaje me organizó en una carpa una fiesta mexicana, Ezra es mi amigo", añadió.

Desde que rodó con Cuarón, Verdú mantiene una relación estrecha con México y en el último año ha rodado allí varios proyectos pendientes de estreno, entre ellos una película para Netflix llamada 'Familia', junto al director Rodrigo García y el actor Daniel Giménez Cacho (el protagonista de "Bardo" de Iñárritu).

En agosto tiene previsto rodar la octava parte de la serie española 'Elite'.