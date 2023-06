‘The Covenant’, la película rodada por Guy Ritchie en Zaragoza, se estrena en Amazon

‘The Covenant’, la película rodada por el británico Guy Ritchie que utilizó como escenarios diversos puntos de España, se estrena este viernes en España a través de la plataforma Amazon Prime Vídeo. Zaragoza fue uno de los escenarios elegidos por el creador de ‘Snatch’ para ambientar este filme bélico cuya acción transcurre en Afganistán;la Base Aérea de Garrapinillos albergó las escenas centradas en los despliegues militares, despegues y aterrizajes aéreos y convivencia de los soldados en el conflicto que se recrea.

La parte aragonesa del rodaje comenzó a fraguarse a principios de diciembre de 2021 con una convocatoria que buscaba extras para un rodaje de gran presupuesto. Se hablaba de una superproducción bélica y la búsqueda estaba centrada sobre todo en personas con aspecto arquetípico de soldados estadounidenses (la raza no importaba) y afganos, además de población con rasgos más propios del país asiático.

Poco después, HERALDO reveló que Ritchie la dirigía, y que Jake Gyllenhaal era el protagonista principal. El plan de rodaje inicial planteaba un comienzo de trabajo en enero para el escenario zaragozano, pero finalmente se fue antes a Petrer ySax (Alicante) para varias escenas de exteriores.

En un principio, la producción fue bautizada como ‘The Interpreter’, título de trabajo que finalmente derivó en ‘The Covenant’ (‘El pacto’). La trama habla del acto heroico de un intérprete afgano, Ahmed, contratado por el ejército estadounidense, que salva al sargento John Kinley de una muerte segura en una emboscada. Tiempo después, Kinley tiene la ocasión de devolverle el favor a su amigo, sacándole del escenario bélico junto a su familia para completar personalmente la promesa hecha (e incumplida) por la armada ‘yankee’ a su trabajador local en la zona.

En el resto del reparto (no todos estuvieron en Zaragoza, donde se rodó una semana en marzo del año pasado) destaca Dar Salim (Ahmed), el actor de ‘Vikingos’ Alexander Ludwig, quien da vida al sargento Declan O’Brady, o Emily Beecham como Caroline Kinley. Otro rostro muy conocido en el reparto es el de Jonny Lee Miller, famoso por dos películas icónicas de los 90: ‘Hackers’ –en ese rodaje conoció a su futura y fugaz esposa, Angelina Jolie– y, sobre todo, ‘Trainspotting’, donde daba vida magistralmente al tarado Sick Boy.

El rodaje transcurrió sin incidentes, cumpliéndose los plazos previstos por el equipo y con el beneplácito de Ritchie, quien delegó mucho en su segunda unidad durante los días pasados en Zaragoza. Anthony Starr (‘The Boys’) sí había protagonizado un altercado en Alicante, que derivó en agresión (dos puñetazos y un vaso roto en la cara) a un joven de la ciudad en el pub nocturno en el que estaban ambos. Mucho más pacíficos y amigables, tanto Ludwig comoChristian Ochoa o Jason Wong se dejaron ver por Zaragoza con fines turísticos.

Buenas críticas, poco dinero

La película ha pasado el filtro de la crítica con notable. Internet Movie Database le da un 7,5 sobre 10, producto de 234 opiniones y más de 40.000 votaciones anónimas. Los comentarios de los críticos repiten una idea: es mejor de lo esperado. El ritmo poco ortodoxo, la exaltación de la amistad sobre banderas y circunstancias vitales y la calidad de las interpretaciones, especialmente las de Salim y Gyllenhaal, son bien valoradas.

En caja, la cosa no ha ido tan bien. El filme debutó el pasado 21 de abril en 2.611 pantallas estadounidenses y recaudó más de 6 millones de dólares el primer fin de semana, pero luego el paso del ‘cashflow’ se redujo drásticamente y la hucha de las recaudaciones por exhibición en cines no llega siquiera a un tercio del presupuesto:casi 18 millones de dólares (el presupuesto fue de 55) a fecha del pasado día 29 de mayo, de los cuales menos de 1 millón llega de fuera de Estados Unidos o Canadá. En España no se plantea el estreno en salas, y va directa desde este viernes 2 de junio a la parrilla de Amazon Prime Vídeo.