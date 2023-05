Fuentespalda vive la escena de mayor acción de 'El hipster', que dirige Martínez-Lázaro

Ya sabíamos que Aragón es un constante plató de cine. Ya lo probó hace muchos años Félix Zapatero y antes y después muchos realizadores aragoneses, nacionales e internacionales. Y entre otros enclaves (Loarre, Albarracín, Belchite, Daroca...), las tierras del Matarraña son sumamente atractivas. Se vio con ‘Libertarias’, de Vicente Aranda, se ve a diario en diversas producciones, y estos días, desde el pasado 5 de mayo, Fuentespalda, en los campos que acompañan la salida hacia la ermita de San Miguel, es el escenario central del rodaje de ‘El hipster’, la película que rueda Emilio Martínez-Lázaro para Amazon, con guión del también cineasta y actor ocasional Daniel Castro; la película está basada en la novela ‘Un hipster en la España vacía’ (Random House, 2020) del escritor Daniel Gascón (Zaragoza, 1981), que publica estos días un nuevo libro: ‘El padre de tus hijos’ (Random House, 2023).

Se daba la circunstancia de que el escritor hacía su primera visita al set justo cuando se rodaba una de las escasas escenas de acción de una historia esencialmente humorística y satírica. Daniel Castro, el guionista, fue de los primeros entusiastas del libro y vio que allí, con su variadas secuencias y asuntos, había una serie más que una película. Con el paso del tiempo, tras la reserva inicial de Netflix, adquirió los derechos Amazon, decidió producir una película y buscó un equipo formado, entre otros, por el ya citado Martínez-Lázaro -director de obras como ‘Carreteras secundarias’ o ‘Trece rosas’, pero también ‘El otro lado de la cama’ y ‘Ocho apellidos vascos’-, y con él un puñado de actores bien conocidos: Lalo García, Berta Vázquez, Miguel Rellán, Manuel Manquiña, Tito Valverde, Macarena García, Paco León, Rober Bodegas o Marta Fernández Muro. La lista es mucho más amplia en este proyecto, esencialmente, coral.

El equipo, compuesto por más de un centenar de personajes, “hay días que hemos tenido solo en figuración a más de 150 personas”, dijo alguien, al final se ha quedado en las afueras del pueblo: desde los campos, sembrados de almendros, con aspecto de eras, se ve el perfil del pueblo, dominado por un torreón cuadrado que parece un faro. En uno de los tiempos muertos del rodaje, alguien le preguntó a Emilio Martínez-Lázaro cómo iba todo. “Estamos muy contentos. Y nos encanta en lugar. Trabajamos muy a gusto y con tranquilidad”, comentó en privado. Contó que en ese lugar, a campo abierto, no incomodan tanto los cambios de luz -se pasa de un sol esplendente a un día gris o a la caída de gruesas gotas de lluvia, y todo eso sucedió el lunes- como el cierzo. Aun recordaba cuando rodó ‘Carreteras secundarias’, su adaptación de la novela de Ignacio Martínez de Pisón, y se levantaba el fiero cierzo a orillas del Canal. “Incomoda al director, desde luego, pero aún más a los actores, aunque ellos no lo digan”, se le oyó observar.

Luego se metió en la tienda oscura de campaña, entre las máquinas, y desde allí, con la colaboración de su dinámica ayudante de dirección, asistió a los ensayos de la escena más compleja de la película, cuando Enrique el hispter, con sus zapatillas playeras, conduce un tractor que se le va para atrás y está a punto de arrollar a algunos turistas catalanes, que, según otro protagonista, en este caso árabe, venían a robar el agua, “go home”, les gritaba, y quizá a llevarse el retablo de la iglesia, tal como decía la veterana actriz y escritora Marta Fernández Muro, que recordaría luego, durante la comida, su amistad con el realizador aragonés Alfredo Castellón, que la dirigió en ‘Las gallinas de Cervantes’: “He vuelto a ver la película meses atrás, cuando le hicieron un homenaje en Madrid y, de verdad, me pareció estupenda”. En ella, Mart trabaja con Miguel Rellán, que llegaría hacia las ocho de la tarde para rodar el martes. ‘La gallinas de Cervantes’ recibió el premio Europa en 1988 y está basada en un cuento largo de Ramón J. Sender, al que Castellón incorporaba a la ficción.

Antes de realizar las grabaciones definitivas, el equipo de Amazon y Martínez Lázaro realizó varios ensayos. Lalo Tenorio está sembrado y parece haberse hecho con el papel: es simpático, divertido y tiene capacidad para reírse de sí mismo por su desparpajo y su frescura. Hay un momento que elogia su propia brillantez y dice que “los eslóganes electorales se le caen de las manos”. Mira a su compañera Lourdes, la actriz Berta Vázquez, y dice que le grabe, que le haga un paneo suave, un poco a la manera de la ‘nouvelle vague’ francesa. Cuando se prepara un nueva escena, Lalo (que lleva desde los 15 años escribiendo monólogos humorísticos y actuando) y Berta (que protagonizó ‘Palmeras en la nieve’) se sientan bajo dos paraguas. Los paraguas asoman tanto para para la lluvia, e incluso se despliegan plataformas de protección, como para el sol. Y ellos conversan, miran el móvil, reposan y esperan antes de ser llamadas a continuar su idilio.

Daniel Castro también comenta que están contentos, que las cosas van muy bien. No ha estado en todos los días de rodaje, pero que percibe ilusión y entusiasmo. Tiene la convicción que el lugar es maravilloso. Le pregunta a Daniel Gascón dónde había imaginado La Cañada, el sitio donde sucede el grueso de ‘Un hipster en la España vacía’. “Más bien la sierra de Arcos turolense, por la zona de Ejulve, la Zoma, etc., pero es un lugar más bien imaginario. Y es un poco más alto, pero reconozco que este tiene mucho encanto”. Todo está planificado. Los gritos van y vienen: “Silencio”. “Silencio, por favor”. “Grabamos”. “Acción”. Y alguien le pide a un actor o a una actriz que debe decir un par de frases: “Espera tres segundos y habla”. Por haber hasta hay especialistas que son del pueblo para doblar al actor principal cuando el tractor retrocede por una pendiente. El equipo graba con dos cámaras, y una ‘steady cam’, hay varios personajes de figuración y el tractor pertenece a un paisano del Matarraña.

En Fuentespalda quedan algo más de dos semanas de rodaje, y luego el equipo se trasladará a las afueras de Madrid, donde le restarían otras tres semanas. Ayer recibían a la Aragon Film Commission.

Cuentos y una cita en La Aljafería, el día 6

Daniel Gascón publicaba en 2022 su libro ‘Fake news’ (Debate), donde incluyó una colección de dibujos y viñetas de ‘Letras libres’. Ahora publica en Random House los 16 cuentos de ‘El padre de tus hijos’. Explica el zaragozano, invitado el día 6 a dialogar en la Aljafería con Mariano Gistaín y Enrique Cebrián: "Es un libro de cuentos con personajes, temas y situaciones muy diferentes pero que creo que es un libro sobre crecer y madurar. Hay una parte que son historias de aprendizaje y de la adolescencia, y otras que hablan más de la responsabilidad, de dudas, de autoengaños y autosabotajes. En parte habla de la ilusión de la pareja y de la destrucción de la pareja".

El amor de pareja y la ruptura están ahí, vívidos y centelleantes: "He querido contar eso desde puntos de vista distintos, a veces con aire más paranoico, otros más irónico. En la poética del cuento intento evitar el efectismo y aunque hay humor no es el tono predominante, pensaba en libros de Tobias Wolff, Cristina Grande, Rachel Cusk o Bruce Jay Friedman, en ‘Blood on the tracks’, o en el tono de la ‘comedia dramática’, como dicen los franceses".