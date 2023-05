El ritmo ochentero de Pet Shop Boys da el pistoletazo de salida al Primavera Sound

La 21ª edición del Primavera Sound ha arrancado este miércoles con la descarga de nostalgia de los incombustibles Pet Shop Boys, que han puesto a bailar a un público de todas las edades con su pop electrónico.

El dúo británico formado por Neil Tennant y Chris Lowe (68 y 63 años, respectivamente), que ha ofrecido su primer recital de 2023, ha sido el gran protagonista de la jornada preinaugural del festival, que antes de su inicio formal ha programado una serie de conciertos gratuitos en el Parc del Fòrum, donde mañana arrancará el maratón musical, con cerca de 200 conciertos en tres días.

Con más de 40 años de trayectoria en sus espaldas, Pet Shop Boys han subido a uno de los grandes escenarios del festival -aunque no el principal-, para repasar sus grandes éxitos, que les llevaron a imperar en el panorama musical en los ochenta, en el marco de la gira "Dreamworld - The Greatest Hits Live Tour".

En un ambiente cómodo y sin aglomeraciones, las más de 26.000 personas que se han congregado en el concierto, cuyas entradas gratuitas se agotaron, han revivido una noche al puro estilo ochentero, con un espectáculo visual y en el que Tennant ha cambiado hasta en tres ocasiones de vestimenta.

Tras hacer entrar en calor a la audiencia con 'Suburbia', 'Can You Forgive Her?' o 'Oportunities', Tennant ha celebrado estar en Barcelona, ha saludado al público y les ha retado: "A ver cómo suena el Primavera Sound".

Uno de los sonidos más recurrentes ha sido los gritos de "oooh" del público cada vez que los primeros compases de las canciones más populares de la banda desbloqueaban de su mente los recuerdos de noches que ya estaban enterradas en la memoria. Así ha sido con 'Domino Dancing' o 'Always on My Mind'.

La euforia se ha desatado con 'Go West', versión del original de los Village People y cuyo ritmo también triunfa todo el mundo. Y la apoteosis ha culminado con "It’s a Sin", preludio de los bises que han cerrado la noche: 'West End Girl' y 'Being Boring'.

El recital de Pet Shop Boys ha clausurado una jornada de conciertos gratuitos que también ha contado con las actuaciones de la banda australiana de electro pop Confidence Man, el cantautor folk inglés Jake Bugg, el conjunto madrileño de ‘noise’ pop La Paloma. Este jueves 1 de junio, primera jornada del festival, será el turno de cabezas de cartel como Blur, Halsey y New Order.

Con el precedente de las aglomeraciones y problemas de organización de la pasada edición, este año en Barcelona se ha reducido el aforo a un máximo de 70.000 personas y se ha cambiado la disposición de los escenarios -hay 16 en total- y las barras, con el objetivo de que no se repitan estas situaciones y garantizar la seguridad.