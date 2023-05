La Feria del Libro de Zaragoza celebra su 30ª edición con Luz Gabás como pregonera

Los autores aragoneses volverán a ser protagonistas de la Feria del Libro de Zaragoza, que celebra este año su trigésima edición y que abre sus casetas este sábado para cerrarlas el 11 de junio. Los autores más laureados en los últimos meses, Luz Gabás, que será pregonera, y Manuel Vilas, que protagonizará un encuentro con los lectores y firmará ejemplares de sus obras, son solo dos de los 250 escritores que participarán en la feria.

"El Parque Grande José Antonio Labordeta es un espacio con unas posibilidades tremendas -señalaba este miércoles César Muñío, presidente de la Comisión Permanente del Libro (COPELI)-. Zaragoza aún no tiene la feria del libro que debería tener, y por eso este año hemos incorporado algunas novedades, como una carpa para actividades, en la que van a tener cabida iniciativas para todo tipo de públicos y edades".

La Feria se está decantando en las últimas ediciones hacia las editoriales, que encuentran en este tipo de citas una de las claves para continuar su labor. Así que estarán prácticamente todas las aragonesas, desde Malavida a Delsan, pasando por Gara D'Edizions, Xordica, Prames, Mira, Apila... hasta un total de 31 . Pero las librerías también van a estar presentes. Habrá 10: Casa del Libro, Central, La Pantera Rossa, Antígona..., a las que hay que añadir dos grandes superficies (FNAC y El Corte Inglés). Por último, cinco instituciones y asociaciones también estarán presentes con su caseta. El horario de apertura es, todos los días, de 18.00 a 21.30, y sábados y domingos, además, de 11.00 a 14.00. Las casetas se dispondrán, en doble fila encarada, en el Paseo de San Sebastián. "Estamos muy atentos a las necesidades y problemas del sector -subrayaba este miércoles Ángel Gálvez, secretario de Copeli-, y por eso hay tres casetas con horario reducido y abrirán solo a partir del viernes por la tarde. Para las librerías no resulta fácil participar en la feria, porque no cierran las puertas de su local y, si son pequeñas, no tienen personal suficiente para atender los dos espacios. Por eso en algunos casos concretos se permite que solo abran el fin de semana".

La gran fiesta de las letras está ya casi de nuevo en marcha. Lo importante es ese encuentro entre lectores y escritores, con 250 autores participando uno o varios días en feria. Se calcula que ofrecerán más de 800 actos de firma a lo largo de los nueve días. Además, en la carpa de la feria habrá cuentacuentos, talleres de iniciación al cómic, encuentros con autores, talleres de escritura creativa, lecturas de cuentos, batallas de dibujantes...

Otra novedad este año es que la Feria se coordina con el Quiosco de las Letras municipal, que incorpora sus actividades al programa general.