Bunbury anunciará el lunes las ciudades de sus primeros conciertos

Los seguidores de Enrique Bunbury están de enhorabuena. El zaragozano, que este viernes lanza el disco 'Greta Garbo', regresará a los escenarios este mismo año. El próximo lunes 29 de mayo revelará las fechas y las ubicaciones.

No se tratará de una gira al uso, sino unos 'shows' pocos y escogidos en pabellones y estadios. Cinco se celebrarán a lo largo de 2023 y otros cinco en 2024, según ha revelado a la agencia EFE. De esta forma, el artista aragonés revertirá la despedida de los escenarios que anunció en 2022, cuando se hallaba en un 'tour' por Estados Unidos por los problemas de salud derivados del glicol, una sustancia química que se utiliza en el humo de los espectáculos.

Se espera que Zaragoza esté entre las elegidas. Curiosamente, las diez fechas prometidas son el mismo número de conciertos de los que constó la gira de retorno de Héroes del Silencio en 2007.

En una entrevista que publicará este viernes HERALDO, el intérprete da pistas sobre el repertorio que abordará en estas actuaciones. "Al no ser una gira propiamente dicha y ser conciertos muy escogidos y especiales, no lo planteo como la presentación de 'Greta Garbo'. Quiero tocar canciones de todas las épocas, aunque por supuesto habrá algo del nuevo álbum. Todavía no he llegado ahí. Lo que sí está claro es que son venues escogidos, principalmente arenas y algún estadio. El lunes anunciaremos", revela.

En las últimas semanas Bunbury ya había esbozado sus planes ante la imposibilidad de acometer las giras planetarias de antaño. "Una de las consecuencias directas de abandonar las giras, ha sido que transmití a discográfica y 'management' mi interés por realizar actividades promocionales que tengan a los seguidores como protagonistas. Acercarme a vosotros todo lo posible, sabiendo que no voy a realizar más 'tours' y que nuestros encuentros se verán reducidos a algún concierto esporádico, algunas firmas aquí y allá, conversaciones en algún pequeño auditorio para hablar del disco... Estamos dándole forma", aseveró el cantante hace dos semanas.