La gira de despedida de Roger Waters (Pink Floyd) pasa por un cine de Zaragoza

A sus 79 años, Roger Waters está embarcado en su gira de despedida de los escenarios, titulada 'This is not a drill'. El cofundador de Pink Floyd, una de las bandas más influyentes de la historia de la música, dice adiós con este 'tour' de alcance planetario que arrancó en junio de 2022 en Estados Unidos.

Un itinerario que este jueves recalará en el pabellón O2 de Praga (República Checa) y que podrá ser disfrutado en todo el mundo gracias a las proyecciones en directo que se realizarán en los cines. En Aragón la sala 10 de los Aragonia de Zaragoza será la encargada de acoger este acontecimiento. La sesión arrancará a partir de las 20.45 y las pocas entradas que quedan a la venta pueden adquirirse en la web cinespalafox.com al precio de 14,9 euros la unidad.

Según revela, la productora del artista, esta 'extravagancia' cinematográfica es "una impresionante denuncia a distopía corporativa en la que todos luchamos por sobrevivir". El repertorio que abordará el bajista será de unas 20 canciones clásicas tanto en Pink Floyd como en su carrera en solitario. A buen seguro, no faltarán 'Us & Them', 'Comfortably numb', 'Wish you were here' y 'Is this the life we really want?". Además, estrenará su nueva canción 'The bar'.

Waters estará acompañado en el escenario por Jonathan Wilson, Dave Kilminster, Jon Carin, Gus Seyffert, Robert Walter, Joey Waronker, Shanay Johnson, Amanda Belair y Seamus Blake.

Tras la actuación en Praga, la gira seguirá en Alemania, Inglaterra, Escocia, Brasil, Argentina, Chile y Perú.

Este acto en los Aragonia confirma la creciente tendencia de unir los caminos de la música y el cine. La semana pasada se proyectó un largometraje sobre los conciertos que ofreció Eric Clapton en el Royal Albert Hall de Londres, y anteriormente Metallica presentó su nuevo disco con otra sesión y también se exhibió uno de los recitales que Coldplay ofreció en el estadio de River Plate en Buenos Aires.