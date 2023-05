Bunbury: "Me siento muy querido en Zaragoza, mi ciudad"

Enrique Bunbury fue el protagonista en la noche del miércoles de la sexta entrega de la tercera temporada del programa de La 2 'La matemática del espejo', en el que Carlos del Amor realiza entrevistas en profundidad.

Zaragoza estuvo muy presente en la conversación. "No sé si decir si mi relación es muy buena o excelente. Me siento muy querido en mi ciudad. Obviamente he vivido allí una etapa de formación muy importante. Hace tiempo que no vivo en Zaragoza pero la visito porque mi familia está allí. Sigo teniendo una relación cotidiana con amigos, familiares y lugares a los que voy habitualmente. Además, tengo una casa en el Puerto de Santa María (Cádiz), un lugar que quiero mucho. Tengo un triunvirato entre Zaragoza, el Puerto y Los Ángeles", explicó.

Otra de las conexiones zaragozanas de la charla fue el poeta Omar Fonollosa, nacido en la capital aragonesa en 2000 y ganador del último Premio Hiperión por su poemario 'Los niños no ven féretros'. Tras mostrarle a Bunbury unas imágenes del escritor dedicándole una de sus creaciones, el exlíder de Héroes del Silencio se deshizo en elogios. "Leí hace poco su nuevo poemario. Es un gran poeta. Luego descubrí que era de Zaragoza. No lo leí porque fuera zaragozano. Me hizo llegar su libro la editorial Hiperión y lo leí con entusiasmo. Me gustó y lo recomendé en mis redes sociales. Y luego supe que era de Zaragoza. No es que lea solo poetas zaragozanos", apuntó.

El poeta zaragozano Omar Fonollosa, en su intervención. RTVE

Bunbury también citó al histórico locutor de Radio Zaragoza Cachi cuando volvió a recordar el origen del nombre Héroes del Silencio. Siguiendo por este camino, regaló una de sus reflexiones más interesantes de la entrevista al analizar el éxito masivo que vivió con su banda y su posterior carrera en solitario. "Cuando subes, bajas. Mantenerse es muy complicado. Lo ideal es encontrar un lugar que no sea a una altura excesiva. Si tú subes un 8.000, allí no se puede respirar. La cumbre se visita, pero no es para vivir. Yo subí y caí en picado. Luego me establecí en los 3.500, que es un buen lugar, donde puedes respirar y tomar oxígeno", aseveró.

Y concluyó su argumentación: "El éxito no es un lugar natural para vivir, sobre todo si tienes otras ambiciones en la vida. En algún momento te das cuenta de que hay otras cosas en la vida de las que quieres disfrutar y que no tienen nada que ver con el éxito".