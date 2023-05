La banda zaragozana In Materia sueña en grande y estrena en el cine Palafox su nuevo videoclip

La ambición y la audacia son dos de las cualidades que definen a In Materia. La banda zaragozana de pop-rock pone este jueves el lazo final a su tercer disco de estudio, 'Infinito tripular', con estilo, con un despliegue de altura: el estreno del videoclip de la canción 'Bicivoladores' en la sala 1 de los cines Palafox de la capital aragonesa (20.00, entrada gratuita).

"Esta proyección es uno de esos regalos que nos trae nuestro trabajo. Es algo espectacular que sucederá solo un día y en un solo pase. Estamos muy ilusionados por poderlo compartir con nuestros seguidores", explica Óscar Gómez, el cantante.

Un proyecto que nació de la voluntad de dotar de una dimensión cinematográfica a una de sus melodías más queridas del álbum, 'Bicivoladores'. "Es un tema vitalista. Una canción con una energía buenísima y que habla de la emoción de descubrir cosas nuevas. En realidad, también habla un poco de momentos nuestros. Precisamente el nombre viene de que fue así como nos bautizó un día Elena Vicente, artista aragonesa y buena amiga. Fue después de una de esas largas noches de ensayo cuando ya nos íbamos del local con las bicis y dijo '¡Mira, los bicivoladores!'. Esa sensación era la que queríamos conseguir con la canción", revela.

El cuarteto convenció a la cineasta zaragozana Laura Calavia para que dirigiera la obra con un joven reparto de la tierra: Andrea Fandos, muy popular desde su irrupción en 'Las niñas' de Pilar Palomero, y Diego Gurpegui, que intervino en ‘11D. Una mañana de invierno’ o ‘Armugán’.

"Cuando trabajamos con gente con tanta experiencia como Laura, siempre dejamos que transmitan su estilo y eso queda reflejado en el videoclip. En cuanto a los actores, Laura tenía muy claro que quería contar con Andrea y Diego, y hemos tenido la suerte de que se haya podido dar. Además, hemos colaborado con un equipo maravilloso con el que compartimos un magnífico fin de semana en las faldas del Moncayo", relata Óscar Gómez.

Una casa en el pueblo de Los Fayos y los exteriores en el embalse del Val y en los caminos entre Los Fayos y Torrellas fueron el escenario de una creación que este jueves verá la luz por fin. Aquellos que no puedan acudir a la sala podrán visualizarla este jueves a partir de las 20.00 en Youtube (https://youtu.be/OJI7fvVzPfA).

La banda In Materia, con Óscar Gómez en primer plano. Heraldo.es

'Bicivoladores' es la última estación de un disco que, pese a nacer en pandemia, ha sido muy fructífero para In Materia. "Nos ha traído muchísimas alegrías. Hemos conseguido tocar en grandes escenarios, llegar a público que no nos conocía e incluso entrar en listas nacionales. Y todo esto en un momento inicial de pandemia, pero que no nos detuvo y conseguimos hacer muchos proyectos interesantes", proclama el cantante.

Pero la hoja de ruta no se detiene aquí. El grupo ya maquina futuras incursiones. "Ahora estamos en un momento de composición. Nos hemos metido a fondo con los nuevos temas y se empezarán a escuchar cosas a final de año. Todavía estamos probando muchas cosas. Nos gusta arriesgar, así que no sé muy bien dónde acabaremos. Las canciones lo dirán pero ya podemos adelantar que hay muy buen material. Sabemos que para el próximo trabajo va a haber más gente esperando para ver qué hacemos y eso nos motiva más", concluye.