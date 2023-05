Miki Nadal reaparece en 'Masterchef' y se lanza a hacer flexiones

Miki Nadal vivió una de sus aventuras televisivas más entrañables en 2021 como concursante en la sexta edición de 'Masterchef Celebrity'. Programa tras programa, el aragonés fue conquistando al público y al jurado hasta proclamarse ganador ex aequo con el periodista deportivo Juanma Castaño.

A ese plató que le trae tan buenos recuerdos regresó en la noche de este martes el cómico y presentador zaragozano. Lo hizo como invitado junto a su buen amigo Juanma Castaño para dar consejos y animar a los participantes de la undécima edición del 'Masterchef' de concursantes anónimos, entre los que se encuentra el también zaragozano Eneko Fernández de Garayalde, quien por cierto es uno de los favoritos por su simpatía y talento para preparar los platos.

Fiel a su espíritu indómito y a su carácter expansivo, Miki Nadal volvió a dar espectáculo ante las cámaras de La 1 de Televisión Española. Su momento más espectacular fue cuando, en plena valoración de la labor de la concursante Ana, el chef y miembro del jurado Pepe Rodríguez le espetó: "Miki, como veo que estás comiendo mucho y Ana es monitora de cross-fit". Jordi Cruz se sumó a la conversación y lanzó: "Enséñale a Miki un par de movimientos, que le hace falta".

Dicho y hecho. Al ritmo que marcó la 'profesora' Miki Nadal se tiró al suelo para ejecutar tres flexiones no muy ortodoxas. Al concluir, proclamó: "A mí traedme esa rueda de tractor que levantáis. Hoy no me está cubicando el sueldo".

Otro momento cómico que protagonizó Miki Nadal fue cuando habló sobre el poliamor con el concursante Jotha, que le contó su situación: "Conocí a una chica hace diez años y al año conocí a un chico. Decidimos tener una relación a tres y vivimos juntos". El aragonés le preguntó a continuación: "¿Cuántas habitaciones tenéis?". A lo que Jotha contestó que una. Nadal cerró la conversación aseverando: "La ventaja que tienes es que el piso os sale más barato. A mí me parece perfecto. Si cada uno hace lo que le da la gana... ¡Qué maravilla!".