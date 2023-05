Álvaro Benito (Pignoise): "En Zaragoza siempre nos quieren bien"

Vuelve a Zaragoza con todo vendido en el Teatro de las Esquinas con mucha antelación. ¿Cómo vive que 21 años después del nacimiento del grupo siga despertando tanto entusiasmo y cariño?

Nos pone muy felices que después de tantos años la gente tenga ganas de venir a vernos. Las canciones se han quedado para siempre, han calado. Estamos saboreando esta etapa mucho más que la primera y lo que más nos ha sorprendido es que hemos saltado una generación, hay muchos chavales entre el público que se las saben todas, es muy sorprendente, porque hace muchos años que no sonamos en ningún lado y no hacemos promoción de ningún tipo, ha sido todo orgánico.

¿Qué siente cuando sale a un escenario? ¿Es comparable a lo que sentía cuando afrontaba un partido de fútbol?

No tiene nada que ver. El fútbol es competición, incertidumbre, hay un adversario y hay que ganar. En un concierto la gente viene a disfrutar y tu trabajo es algo más mecánico, reproducir lo que has ensayado, aunque luego cada bolo tiene su energía, pero son dos trabajos que no se pueden comparar en casi ningún aspecto.

¿Recuerda el primer concierto que ofreció como Pignoise? ¿Cómo fue?

Pues exactamente no recuerdo cuál fue. Supongo que alguno en un bar llamado El Golpe, que era de un amigo que tocaba la batería, montaba actuaciones y nos dejaba tocar de vez en cuando. Venían amigos y los pasábamos muy bien. No había ningún pensamiento de que eso algún día pudiera ser algo profesional.

Regresaron en 2022 tras un parón de 7 años por sus compromisos futbolísticos. ¿Cómo ha afrontado esta segunda etapa? ¿El silencio de estos años hace que valore más lo que viven juntos como banda?

Exactamente. Llegó un momento que, si hubiera seguido progresando como entrenador, quizá nunca hubiera vuelto a dar un concierto con Pignoise. Pero hubo una pausa en lo de entrenar, decidimos probar a regresar y esto ha superado nuestras expectativas más optimistas. Y lo estamos saboreando mucho más, sin duda. Cuando te llega el éxito masivo por primera vez te subes en una espiral de ambición que te impide disfrutar del paisaje, siempre quieres más de lo conseguido, y es un error. Ahora estamos exprimiendo cada segundo y nos lo tomamos con calma.

Al contrario que otras bandas que regresan tirando de sus éxitos pretéritos, ustedes lo han hecho con nuevo disco. ¿Cómo fue el hecho de retomar la composición y los ensayos?

Afrontar un disco nuevo del grupo siempre es difícil. Cuando empiezas, quieres ser reconocido, diferenciarte y poder vivir de esto con ello, y cuando lo consigues eres preso de tu esencia, de tu estilo. Después de tantos discos y tantas canciones hechas, tienes que intentar hacer algo que suene a Pignoise pero que te siga motivando a ti como artista y también al público que lleva años siguiéndote. Que suene a Pignoise pero que no sea lo mismo de siempre, no sé si me explico, y esto es algo complicado. Por no decir que no puedes competir con tus éxitos más clásicos ya que la música tiene un componente temporal que te lleva al lugar y a la edad donde escuchabas esas canciones, y eso es imbatible.

¿Cómo gestiona que el público quiera noche tras noche que aborde los ‘hits’, los que no pueden faltar en el repertorio?

Tenemos claro que hay un buen número de canciones que no deben ni puede faltar. Intentamos ofrecer al público lo que a nosotros nos gustaría tomar cuando vamos a ver a las bandas o artistas que nos gustan. No entendemos muy bien a los que reniegan de sus éxitos. No comprendo muy bien los motivos, cuando era eso precisamente lo que buscabas.

Editan los discos con su propio sello y anteriormente lo hacían con una multinacional. ¿Cómo experimentan esa diferencia?

Hace casi 12 años que caminamos solos. Por fortuna, igualmente siempre hemos hecho lo que hemos querido musicalmente y así sigue siendo. No podría ser de otra manera o te sentirías muy incómodo. Ahora tenemos muy pocos o casi ningún medio para la promoción, más allá de nuestras redes sociales, y esa quizá sea la gran diferencia a cuando tienes músculo detrás, pero creemos que nos hemos convertido en la banda que siempre quisimos ser.

¿Recuerda alguna de sus anteriores visitas a Zaragoza o Aragón?

Hemos tocado mucho, en la capital y en la provincia. En Interpeñas algunas veces, hace un par de años en El Pilar, aún con público sentado. Recuerdo uno que íbamos a hacer junto a Hombres G en la plaza del Pilar, que estaba a reventar, y se suspendió por lluvia, una pena. En Zaragoza siempre nos quieren bien.

Como exfutbolista y analista futbolístico, ¿cómo contempla la permanencia durante diez campañas seguidas en Segunda de un club histórico como el Real Zaragoza?

Es una pena que un histórico, con la masa social y con la ciudad que tiene, permanezca tantos años sin volver a la élite, pero la Segunda División es una categoría muy complicada. Hace un par de años lo tuvieron ahí con Víctor Fernández, pero al final no pudo ser. Hay que seguir insistiendo.