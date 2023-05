El nuevo juego de Zelda se convierte en el título más rápidamente vendido en Europa en la historia de Nintendo

En sus tres primeros días, desde su lanzamiento el viernes 12 de mayo, 'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom' para Nintendo Switch ha vendido más de 10 millones de unidades en todo el mundo y se ha convertido en el título de Nintendo más rápidamente vendido para cualquier consola en Europa. 'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom' es también ya el juego para Nintendo Switch de venta más rápida en Europa, así como el más rápidamente vendido de la serie 'The Legend of Zelda' en todo el mundo.

“En su séptimo año, el impulso de Nintendo Switch continúa con fuerza, como muestra este lanzamiento que bate récords –ha dicho el presidente de Nintendo Europa, Stephan Bole–. Agradecemos mucho el apoyo de los fans a 'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom' y estamos deseando ver sus aventuras y creaciones a medida que viajan por Hyrule”.

'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom' es una secuela directa de 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild'. En el juego, los jugadores deciden su propio camino a través de los extensos paisajes de Hyrule, y también en las islas misteriosas que flotan en los vastos cielos. Descubre nuevos lugares, peligros… y puzles cuya resolución requiere imaginación e ingenio. Una vez dominen las nuevas habilidades de Link, los jugadores combatirán las fuerzas malévolas que amenazan el reino.

La serie de acción y aventura 'The Legend of Zelda' nació hace más de 35 años, con el juego original, 'The Legend of Zelda', para la consola Nintendo Entertainment System, en 1987. En la piel del heroico Link, los jugadores emprenden una aventura, combatiendo enemigos y descubriendo misterios ocultos, en inmensos territorios y mazmorras. Hasta marzo de 2023, la serie ha vendido más de 130 millones de unidades en todo el mundo.