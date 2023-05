Desaparece en los Depósitos Pignatelli la lona gigante que anuncia la muestra 'Sijena mágica'

ZARAGOZA. La lona gigante que anunciaba en el exterior de los Depósitos Pignatelli la exposición ‘Sijena mágica’ ha desaparecido al menos desde el pasado sábado. El comisario de la muestra, el astrofísico Juan Naya, visitó el recinto, se dio cuenta de su ausencia y consultó con Elena de Marta, directora general de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza.

«Ella me dijo que consultaría con los bomberos por si habían hecho alguna intervención y poco después me dijo que no, que ellos no habían hecho nada. La sorpresa fue absoluta, ¿quién podía habérsela llevado?», dice desde México Juan Naya. Ahora se ve una pintura de tres rostros gigantes, diríase que gatunos, que ya estaba instalada debajo.

La pieza, que se había impreso en Madrid, tendría como unos 9.5 metros de largo por 4.5 de ancho y contiene una de las imágenes estelares de la muestra: ‘La tentación de Eva’, que pertenece a la Sala Capitular del Monasterio de Sijena.

«El Ayuntamiento ha sido muy amable en su apuesta por este proyecto; ha sido nuestro gran aliado. Uno podría esperar algún detalle vandálico, alguna pintada, etc., pero algo así sorprende mucho. Eso ha tenido que hacerse con nocturnidad y alevosía. Es una pieza pesada, está sujeta con cuerdas y una sola persona no puede cortarla y llevársela», explica.

“Una cosa así me da mucha pena. Me cuesta entenderlo. Creo que un hurto así impide a la gente saber que puede disfrutar en toda su potencia y esplendor de una muestra como esta, y en cualquier me intriga saber por qué se hizo, y quién puede estar interesado en hacer algo así”, insiste Naya, que recoge todo tipo de emociones e impresiones de los asistentes.

La pieza que ha quedado al descubierto tras la desaparición de la lona de 'Sijena mágica'. Archivo Juan Naya.

‘Sijena mágica’ nace de las investigaciones de Juan Naya y su equipo a lo largo de quince años, que han cristalizado en la película ‘El sueño de Sijena’ de Jesús Garcés y en la reconstrucción de la deslumbrante Sala Capitular de la que le hablaban a Naya sus abuelos. En la muestra, de partida, se realiza una especie de viaje iniciático por las imágenes, por los bestiarios, etc., se ve uno de los artesonados recuperados (ya se han reconstruido seis); esa odisea en el tiempo culmina con una visita virtual que impresiona a los visitantes. Por esa visita se cobra seis euros, cantidad que sirve para seguir recuperando esas obras tan espectaculares y llenas de decoración y de colorido.

Juan Naya: "Uno podría esperar algún detalle vandálico, alguna pintada, etc., pero algo así sorprende mucho. Eso ha tenido que hacerse con nocturnidad y alevosía. Es una pieza pesada, está sujeta con cuerdas y una sola persona no puede cortarla y llevársela"

Por la muestra han pasado 15.000 personas. Al margen de iniciar las investigaciones para saber qué ha ocurrido o si los seguros cubren la recuperación y restauración de la lona, Naya espero que su desaparición “no tenga nada que ver con este tiempo convulso la campaña electoral”.