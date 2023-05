Begoña García: “A veces se le llama jota a cosas que no lo son”

En la jota, la maestría del canto recae muchas veces en mujeres. Así sucede por ejemplo en la Escuela Municipal de Zaragoza, donde siempre ha habido una fémina como responsable de enseñar el canto tradicional a los alumnos, desde su fundación hasta hoy: Pascuala Perié, Jacinta Bartolomé, María Pilar de las Heras y Begoña García se han ocupado de esta tarea. Begoña García lo hace desde 1996: casi treinta años lleva formando a varias generaciones de cantadores. Ahora acaba de publicar un disco, 'Legado de jota', en el que canta acompañada a la guitarra por José Luis Muñoz. En él recupera la mejor tradición: María Pilar de las Heras, Miguel Arnaudas, Ángel Mingote... Lo presentará en concierto en noviembre.

Este es su quinto disco. ¿Por qué lo ha grabado?Aprendí a cantar con María Pilar de las Heras y sentí la necesidad de trasmitir algunas de las cosas que me enseñó. Ella, a su vez, aprendió de Ángel Mingote, y recuerdo que me contaba que a Mingote se le quemó la casa durante la guerra civil y perdió los apuntes y escritos que tenía recopilados para su cancionero. Era un gran músico y folclorista a la vez, lo cual no es muy común. Parte de su saber se lo trasmitió a María Pilar, y ella, que tenía una memoria impresionante, me lo trasmitió a mí. Pensé que tenía que grabar este disco para dejar constancia de lo que aprendí.

Pero 'Legado de jota' incluye muchas cosas más. Usted es de la dinastía de los Gracia, de Nuez de Ebro.Sí, hay alguna jota de mi abuelo, Juan Antonio Gracia, y la canto como lo hacía él. También he incluido cosas que me apetecía grabar. El disco, en realidad, lleva grabado 12 años pero, por distintas circunstancias, no lo he publicado hasta ahora.

¿Hay que cantar como lo hacían las grandes figuras del pasado?No. Hay que conocer cómo lo hacían, eso sí. Pero los estilos no son de una manera o de otra: son según el intérprete que los canta. Puedo cantar jotas de Ofelia de Aragón como las hacía ella o como las hago yo.

Ha hablado de su familia, una línea tradicional en el mundo de la jota, pero usted siempre ha reconocido como principal maestra a María Pilar de las Heras.En realidad no he tenido otra. Mi abuelo murió cuando yo tenía 10 o 11 años y no recuerdo haberle oído cantar en directo. A Pascuala Perié tampoco, y de mi madre, que fue la que me despertó la pasión por la jota, aprendí la media docena de jotas que ella cantaba siempre. El legado familiar lo recibí a través de María Pilar de las Heras: ella fue mi 'madre artística'.

Pero usted canta de otra forma.Soy consciente de ello, pero sigue siendo mi referente. María Pilar de las Heras no cantaba, 'decía' la jota, y tenía una voz preciosa y una manera excepcional de hacerlo.

Hablando de voces, canta únicamente acompañada a la guitarra por José Luis Muñoz, que se ha ocupado además de la dirección y producción musical del disco. ¿Así se realza más su voz?José Luis es un artista enorme y con él me veo muy arropada, está siempre pendiente de todo lo que hago y además es muy delicado. Enriquece musical y armónicamente cada jota. A mí me gusta el directo, cantar a viva voz, sin micrófonos. En la sencillez está el gusto y la riqueza.

¿Cuida mucho su voz?Lo justo. No soy juerguista y llevo una vida muy ordenada, pero fumo. Le oí muchas veces a Alfredo Kraus decir que la voz se cuida sola y no es del todo así.

Usted canta también otros géneros. Hay quien cree que la jota 'estropea' la voz, que es incompatible con la lírica, por ejemplo.Eso es absurdo. Lo importante es tener una buena técnica de canto. No he tenido jamás nódulos en la garganta ni problemas de ningún tipo. Mis alumnos tampoco. La jota no daña la voz... si sabes cómo cantarla. Si no sabes, la voz te puede durar dos telediarios.

Con la edad cambia.Con los años se hace más ancha y amplia, pierdes agudos y ganas graves. Hay que entrenarla a diario.

Lleva 27 años dando clases. ¿Qué jota enseña? ¿Los alumnos piensan más en los concursos que en aprender?En un 99%, enseño lo que yo aprendí y tal y como me lo enseñaron. Y les enseño a interpretar la jota con una cierta técnica: sobre todo para que no se hagan daño. Creo que esa es mi responsabilidad. Yo aprendí de oído, como muchos cantadores de mi generación, y la mayoría de mis alumnos, cuando empiezan, no saben leer una partitura, aprenden también de oído. Pero enseño únicamente a cantar, si luego se presentan o no a concursos, es cosa de ellos y de sus padres.