La jota vuelve a ser protagonista en los escenarios zaragozanos

Cuando parecía que todo estaba ya visto y probado en el terreno de la jota aragonesa, Factory Producciones ha querido hacer un pequeño regalo a los amantes del foclore en estas ‘nofiestas’ del Pilar. Los días 9 y 10 de octubre, en el Teatro de Salesianos, pondrá en escena un nuevo espectáculo, ‘Dos caminos’. La apuesta es novedosa pero se asienta en figuras consolidadas. Begoña García y María Teresa Pardos, dos de las voces que han marcado el discurrir de la jota en las últimas décadas, que se disputaron en su día los principales trofeos, se subirán juntas al escenario. A principios de este año María Teresa Pardos (Zaragoza, 1965) retomó los espectáculos tras varios años de alejamiento por una dolencia. La cantadora, que fue la elegida para inaugurar el pabellón de Aragón en la Expo de Sevilla, ganó tres premios extraordinarios en siete años. Junto a ella, Begoña García, zaragozana del barrio de San Pablo (1964), de la familia de los Gracia de Nuez de Ebro, profesora de Canto de la Escuela Municipal de Música y con cuatro extraordinarios en su palmarés. A ellos hay que añadir otros dos de dúos, junto a María Paz Arana, en las dos convocatorias que se han organizado hasta ahora.

"El objetivo era juntar a dos grandes voces de la jota actual –señala Mario Ronsano, director de escena de ‘Dos caminos’–. María Teresa y Begoña son dos voces distintas que durante muchos años compitieron en los certámenes. En la obra no buscamos ese potencial enfrentamiento artístico, que no lo hay, sino reivindicar que en la jota existen distintos caminos y visiones diferentes y que todas son válidas. Sobre todo cuando, además, hay vasos comunicantes entre ellas. Lo que me he planteado es trabajar la belleza de la jota como elemento escénico y potenciar la idea de que sigue viva y es rica y variada».

La idea original de juntar en un mismo escenario a estas dos estrellas que protagonizaron grandes duelos artísticos a finales de los años 80 y principios de los 90 es de Ramón Artigas, que se ha ocupado también de la coreografía. Sergio Aso se ha ocupado de la dirección musical, y Artigas baila junto a Teresa Betoré, David Claver, Lucía López, Andrea Blanco y Guillermo Tajada.

Las entradas para el espectáculo (los dos días, a las 20.30) pueden adquirirse en ibercaja.es.

Espectáculo del grupo folclórico Baluarte Aragonés. Raquel Labodía

La otra apuesta privada de estos días la protagoniza el grupo Baluarte Aragonés, que vuelve al teatro de Corazonistas. Allí todos los días, entre el sábado 9 de octubre y el domingo 17 se ha programado una doble función.

Por un lado, a las 17.00, Marianico el Corto pondrá en escena una de sus obras más conocidas, ‘Esta fonda es la monda’. Según Luis Enrique Langarita, director del grupo, se trata de "una comedia musical de ambiente aragonés con pinceladas joteras2. Ahí colabora Baluarte, pero donde es protagonista absoluto el grupo es en ‘Los Sitios 1808’, que se pondrá en escena todos esos días a las 20.30.

"Es una obra que se estrenó en 1986, bajo la dirección de José Miguel Pamplona, así que cumple ahora 35 años –destaca Langarita–. Lógicamente, en todo este tiempo ha cambiado el reparto y las figuras del canto pero, aunque se han introducido pequeñas novedades, como este año, que hay alguna alusión al 275 aniversario del nacimiento de Goya, la esencia permanece. Es una obra con mucho colorido y que emociona al espectador. El público nos la sigue demandando2.

Este año el elenco está lleno de estrellas del folclore regional. Dirigen el canto Alberto Remiro y Susana Gil, y cantan Virginia Pola, Ángela Aured y Roberto Plo. En la rondalla destacan figuras tan consolidadas como José María Clavejas o Juanjo Almarza. Y además bailan el propio Luis Enrique Langarita, Keila Borniquel, Juan Carlos Aguayo y Carla Caballero. Todos ellos cuentan con importantes premios en su palmarés.

Las entradas pueden adquirirse en la taquilla del propio teatro de 17.00 a 20.00.

Beatriz Bernad y Nacho del Río, en uno de sus espectáculos. Oliver Duch

La programación de jota del Ayuntamiento de Zaragoza dará comienzo el domingo 10, el mismo día en que se celebra el Certamen Oficial. El punto de encuentro para los aficionados será el escenario de la plaza del Pilar.

Los días 10 y 11 de octubre están programadas las actuaciones de las escuelas folclóricas, en sesiones de mañana (10.00) y tarde (19.00). Actuarán El Cachirulo, Blasón Aragonés, Nobleza Baturra, Estampa Baturra, Aires de Albada, Sentimiento Andaluz, Grupo Folclórico Zierzo, El Pilar, Raíces de Aragón, Semblante Aragonés, Antología Aragonesa y Grupo Folclórico Extremeño.

La jornada estelar es, lógicamente la del 12 de octubre. A las 17.00 subirán al escenario los ganadores del certamen y a las 20.30 está programado ‘Mi corazón dice, dice’, con la famosa pareja de cantadores compuesta por Nacho del Río y Beatriz Bernad. Se trata del último espectáculo de esta pareja, estrenado en 2019.

El sábado, 16, vuelven las escuelas (La Fiera, Alma de Aragón, D’Aragón, Reina de la Hispanidad, L’Ausín, Danzar y Nostalgia Andaluza con Esencia Flamenca). Para el resto de las tardes el formato es distinto y actuarán tres grupos cada día, a las 18.00, 19.00 y 20.00. El jueves, 14, lo harán El Rengle, Xinglar y Estampa Baturra; el viernes, 15, Zierzo, Baluarte Aragonés y Semblante Aragonés; y el domingo, 17, Templanza Aragonesa, Reina de la Hispanidad y La Fiera.

Y vuelve el Certamen Oficial de Jota. La edición del año pasado se suspendió a causa del coronavirus, y aunque hubo alguna conversación para intentar celebrarlo en otra fecha, lo cierto es que muy pronto se descartó. Ahora vuelve, y lo hace con todo tipo de precauciones, para los artistas y para el público en general, por lo que seguramente la sala Mozart se quedará pequeña para acoger a todos los que quieren disfrutar del ‘campeonato del mundo’ de jota aragonesa.

Antes que nada, una curiosidad. Hasta ahora el certamen solo se había suspendido en 1918 por la gripe, en la guerra civil y el año pasado por el coronavirus. La de 2020 iba a ser la CXXXIV edición del certamen. Como no se celebró, lo lógico es que este número correspondiera a la convocatoria de este año. Pero tradicionalmente en el certamen han primado los años de antigüedad frente al número de ediciones celebradas. Por eso la de 2021 es la CXXXV edición, que son los años de historia que tiene el concurso.

Este fin de se semana se están celebrando las semifinales, y los artistas que pasen la criba tendrán la oportunidad de disputar los galardones. Las citas son el sábado 9 en la sala Mozart a partir de las 10.00, para niños y jóvenes, y el domingo 10 a la misma hora y en el mismo escenario para los adultos.

Este año el certamen se plantea como una gran batalla en la modalidad de canto Extraordinario, con once voces en liza, algunas de ellas con el campeonato ya en su currículo. Elena Casaña, Lourdes Escusol, Inés Martínez Fabre, Lorena Palacio, Irene Alcoceba y Mercedes Budios competirán por el título en categoría femenina. En masculina, se lo disputarán Antonio José Julve, José Manuel Ibáñez, Javier Lasmarías, Enrique Agustín Martínez Cirasuela y Javier Badules.

Y dos parejas competirán en baile: Juan Carlos Aguayo y Carla Caballero, y David Claver y Lucía López Muguerza.