Soledad Puértolas: “La frase ‘escobar la luna’ siempre me ha encantado: es muy poética”

Aragón ha estado en boca de todo el mundo en este encuentro. Y usted; la han mentado mucho.

Bueno, hoy teníamos dos homenajes muy bonitos, y creo que poner aquí en relieve el lugar donde crecieron y se formaron Lázaro Carreter y Manuel Alvar era importante. Si perdemos referencias como ellos, perdemos mucho; vivimos en un mundo tan acelerado que parece no haber sitio para estos hitos, que a mi entender nos dan un sentido. Es satisfactorio comprobar que la lengua nos une, que cuidarla sigue siendo fundamental para compartir lo que somos y queremos ser. Ojalá siga abriendo caminos de sensatez.

La sesión tenía público en esta ocasión. ¿Qué le ha parecido más importante en esta jornada de trabajo?

Además de los homenajes y las glosas, creo que ha destacado la importancia de los aragonesismos en el castellano, su amplio reflejo en el Diccionario de Autoridades. El señalamiento estaba apoyado en la investigación y numerosos testimonios sólidos, se han ofrecido ejemplos y creo que poner el tema sobre el tapete era clave. La importancia de Aragón en la lengua que compartimos tantas personas no se queda en ciertos términos, además: también dibuja nuestra concepción del mundo.

¿Ha hecho algún aporte público al respecto?

Pues sí, he hablado de una expresión concreta. La frase ‘escobar la luna’ siempre me ha encantado: es muy poética. Como mucha gente de Aragón sabe, significa barrer el patio, ese hueco central que queda al descubierto entre casas y desde el cual se ve la luna. ‘Escobar’ tenía una comprensión sencilla, pero ‘luna’ como patio ha sonado muy sugerente a varios compañeros; de hecho, alguno me ha confesado que no la conocía.

Llega la campaña electoral, y en esta tesitura suele haber alguien que recuerda públicamente su novela ‘Todos mienten’…

(Ríe) No lo sabía… Bueno, efectivamente, es algo que viene a la cabeza. La verdad es que todos mentimos continuamente, pero quizá en la campaña electoiral se miente un poco más, sí. En fin, la la lucha política en estos momentos previos a la elección pasa a otro nivel, desde luego, pero ocurre en todas partes. Las elecciones constituyen una lucha que va más allá de las palabras, es ganar o perder, con todo lo que ello conlleva.

Después de las urnas no vendría mal una nueva novela suya, para ayudar a la digestión.

Pues acabo de terminar una, aunque quiero leerla una vez más durante el próximo mes antes de enviarla a la editorial, aún no puedo desprenderme por completo de ella. Es una novela ‘encontrada’, la escribí hace 30 años y no la acabé, no sé muy bien la razón. La hallé en el disquete de un ordenador y me gustó lo que leí; he mezclado lo escrito entonces con algo de reescritura y novedades. Tiene algo del género policíaco, un toque rural y también aire juvenil, ten en cuenta que tenía otra edad hace 30 años. Me lo he pasado muy bien y he aprendido una lección sobre el paso del tiempo.