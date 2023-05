Eric Whitacre actuará por primera vez en Zaragoza en el Festival de Música Vocal Saulus

El compositor y director estadounidense, Eric Whitacre actuará por primera vez en Zaragoza el próximo 24 de septiembre, en el marco del Festival de Música Vocal Saulus. Este año el evento alcanza su cuarta edición y continúa con su apuesta por hacer de la capital aragonesa un referente nacional de la música vocal.

Whitacre llegará al Auditorio de Zaragoza tras actuar en el Palau de la Música de Barcelona, dispuesto a deleitar al público con sus aclamadas composiciones. El de Zaragoza será uno de los dos únicos conciertos que el artista ofrezca en España y supondrá el estreno en nuestro país de su obra ‘The sacred veil’, interpretada por el Coro de Cámara del Palau de la Música y bajo la dirección del propio compositor.

Las entradas saldrán a la venta a lo largo del mes de junio y podrán adquirirse a través de la propia web del festival.

Primera actuación confirmada

La de Whitacre es la primera actuación confirmada del Festival Vocal Saulus, que este año alcanza su cuarta edición. Se celebrará entre los días 17 de septiembre y 12 de noviembre, y en las próximas semanas se darán a conocer más detalles sobre su programación.Esta edición marca un punto de inflexión para el Festival Vocal Saulus, ya que acoger el concierto de Eric Whitacre supone la primera coproducción conjunta con el Palau de la Música Catalana de Barcelona, una de las principales entidades nacionales de referencia en la música coral.

Así, Saulus continúa apostando por convertir a nuestra ciudad en uno de los principales centros de este género en España, creando lazos con festivales nacionales e internacionales.

El maestro moderno de la música coral

Ganador de un premio Grammy en 2012 con su álbum debut como director, Light and Gold, Eric Whitacre es uno de los compositores de música coral más populares e interpretados de la actualidad. Maestro moderno de la música coral, sus obras son programadas por todo el mundo y sus coros virtuales han reunido a 100.000 cantantes de más de 145 países en la última década.

Whitacre se graduó en la prestigiosa Juilliard School of Music (Nueva York). Actualmente es compositor invitado en Pembroke College de la Universidad de Cambridge. Como director invitado ha realizado conciertos con los coros y orquestas más relevantes del mundo en lugares tan emblemáticos como Carnegie Hall (Nueva York) o el Royal Albert Hall (Londres).

En su catálogo de obras cuenta con encargos, entre otros, de BBC Proms, London Symphony Orchestra and Chorus, Los Angeles Master Chorale, Minnesota Orchestra, Chanticleer, Julian Lloyd Webber y Philharmonia Orchestra, Dallas Winds, The Tallis Scholars, Berlin Rundfunkchor y The King’s Singers.

Sobre el Festival Vocal Saulus

El Festival de Música Vocal Saulus nació en 2021 y es un proyecto integral concebido por Tetraphilla Ensemble con el objetivo de difundir y promover la música vocal como una experiencia auténtica y única, fomentando la cooperación, la participación ciudadana y la inclusividad en la gestión cultural desde la ciudad de Zaragoza y sus alrededores.

Todo ello en espacios singulares en los que arquitectura y música vocal se unen para crear marcos incomparables: la iglesia de San Pablo, el edificio Caja Rural de Aragón o la iglesia del Real Seminario de San Carlos, entre otros, han servido como sede del festival en anteriores ediciones.