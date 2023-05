Sonia Madoc: "Yo quiero bailar toda la noche, toda la vida"

El espectáculo ‘Molan los 90’, que reúne a estrellas de la música bailable en la última década del siglo XX, está viajando por toda España y tiene un largo recorrido por delante. Ese recorrido para en Zaragoza este sábado 20 de mayo, en el Parque Deportivo Ebro, como cita estelar del programa ‘Noches en el Jardín’.

Este martes se ha presentado formalmente en el Espacio Ambar de la Zaragozana, con la presencia de cuatro artistas del cartel: Sonia Madoc, el 50% del dúo Sonia y Selena, que ahora defiende en solitario el éxito intergeneracional ‘Yo quiero bailar’, Marian Dacal (la voz del ‘Flying Free’) que hará un ‘back to back’ con Eva Martí (Célebre por su ‘Fly on the wings of love’) y DJ Xavi.

La iniciativa corresponde a la empresa Deep Delay Management. Su directora de comunicación Daniela Cruz dio detalles del evento, que comienza a las 21.00 y dura tres horas, aunque Cruz apuntó con aire misterioso que podría haber sorpresas extra. El festejo tiene a Kate Ryan como cabeza de cartel e incluye, además de los citados, nombres como los de No Limit, Viceversa, Sensity World o Alex & Giro, con Mar Montoro en la presentación. Daniel Alejandre, director de Deep Delay, apuntó además que ‘Molan los 90’ se expande próximamente a Lima (Perú) y el Pepsi Center de Ciudad de México.

Sonia Madoc afirmó orgullosa que quiere “bailar toda la noche toda la vida; además, ‘Molan los 90’ significa mucho para mí, tanto en el plano profesional como en el emocional”. Madoc reveló además que ese mascarón de proa de su carrera tendrá desde el próximo viernes una versión en italiano.

Por su parte, Mariam Dacal recordó que “es una fiesta muy bien hecha, con cariño y profesionalidad, que te transporta a aquella época y muestra su vigencia, porque son canciones que siguen motivando y haciendo feliz a la gente”.

Martí, con una vis humorística, apuntó que “en su día o nos conocía realmente a Mariam y a mí por nuestros nombres, aunque vibraban con las canciones que cantábamos y se hicieron tan famosas. Bien, pues aquí nos tenéis, delante del foco, auténticas y originales como los ‘micromachines’ de la época. Con ‘Molan los 90’ tenemos esa oportunidad de conectar con la gente de manera directa, y recibir a gente de todas las edades, desde chavalitos de 15 años a sus padres”.

Las entradas pueden adquirirse en molanlos90.com, que enlaza a El Corte Inglés; solamente quedan disponibles las de 27,90 euros.