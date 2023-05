¿Quién es el fotógrafo zaragozano que ha ganado dos Pulitzer en dos años?

El fotógrafo Emilio Morenatti, nacido en Zaragoza en 1969, fue distinguido este lunes con el Premio Pulitzer por su cobertura de la guerra de Ucrania en el seno del equipo de la agencia estadounidense Associated Press. Este galardón, el mayor que puede distinguir a un periodista, ha sido conquistado por Morenatti por segunda vez en un breve espacio de tiempo ya que en 2021, hace dos años, lo ganó en solitario por su cobertura de la pandemia de la covid.

¿Quién es este fotoperiodista tan exitoso y cuál es su vínculo con Aragón? Él mismo explica para HERALDO su origen. "A mi padre lo destinaban a diferentes sitios. Mi hermano nació en San Sebastián. Yo nací en Zaragoza y a los pocos días trasladaron a mi padre a Jerez y me llevaron en un dos caballos. Nací en el hospital militar de Zaragoza pero crecí en Jerez. Me siento un poco maño-jerezano", asevera.

Morenatti, que ejerce de jefe de Fotografía de AP para España y Portugal y de editor de contenido editorial para Europa, relata cómo nació su pasión por las cámaras: "Estudié Delineación y pretendía formarme en algún tipo de ingeniería técnica. Pero mi hermano, que descubrió la fotografía antes que yo, tenía un laboratorio en blanco y negro que le compró mi padre en 1985. Aquello transformó mi vida. Mi pasión primaria con la fotografía fue practicar con el laboratorio. Fui siguiendo los pasos de mi hermano. Mi padre era policía y nos soplaba cosas que pasaban en la ciudad. Cogía la cámara que le sobraba a mi hermano y me lanzaba a lo loco. Llegábamos a los sitios los primeros y me encantaba esa adrenalina. Entendí que si se justificaba todo con una buena foto eso me permitiría convertirlo en un estilo de vida. Con el tiempo, descubrí que en realidad sí me gustaba lo de llegar el primero y presenciar cosas que nadie ve".

Y completa esa evolución: "Pero luego me enamoré de algo que todavía persiste, que es el compromiso con algo que uno hace y puede ayudar, no a cambiar la sociedad -que es algo muy pretencioso-, pero sí a invitar a una reflexión. Es muy gratificante cuando alguien te dice que se ha pasado un rato mirando mis fotos y que les provoca un clic. Cuando alguien reflexiona a partir de una foto mía, esa es la auténtica gasolina que me mueve, me importa más que el Pulitzer. El reto para mí es transformar una realidad que yo fotografío en algo parecido a un icono que queda en la gente".

Su carrera profesional arrancó en 1988 en 'El Periódico del Guadalete', en Jerez. En 1992 fue contratado por la Agencia Efe en Sevilla con motivo de la Exposición Universal. En esa etapa cubrió desde dos Juegos Olímpicos hasta la guerra de Irak de 2002.

Fichó por Associated Press a finales de 2003 como corresponsal en Afganistán, permaneciendo en Kabul y cubriendo el proceso de democratización del país tras la caída del régimen Talibán. En diciembre de 2007 fue nombrado jefe de Fotografía en Pakistán. En agosto de 2009, durante un 'empotramiento' con las tropas estadounidenses en el sur Afganistán, el convoy en el que viajaba sufrió un atentado de los insurgentes, a causa del cual perdió parte de la pierna izquierda. Tras su recuperación en Estados Unidos, reemprendió una imparable carrera.