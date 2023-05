Barbastro se queda sin su festival anual de fotografía: "Ya no podemos más"

Barbastro pierde su festival de fotografía, el BFoto, una referencia en Aragón y una cita que se había ganado un hueco en los certámenes de fotógrafos emergentes en España por su carácter internacional. La Asociación de la Fotografía y la Imagen de Barbastro (AFIB), organizadora de la muestra, comunicó este lunes esta decisión dolorosa.

El festival iba a cumplir en verano su primer decenio de vida, pero no lo hará al menos este año. Los organizadores no cierran la puerta a poderlo retomar en mejores condiciones. "Hay varias motivaciones" que han precipitado la suspensión de BFoto, explicó la presidenta del colectivo fotográfico barbastrense, Dori Rufas. "Llevamos mucho tiempo remando en contra porque este no es un festival convencional de fotografía técnica sino un llamamiento a la creatividad, a los fotógrafos que empiezan y de carácter internacional. Lo difícil lo hemos hecho fácil dedicándole mucho tiempo y dando un resultado positivo con la participación de muchos fotógrafos que ahora están en el candelero. Pero ese trabajo de logística, aún con apoyos institucionales, no sirve porque necesitas más el apoyo físico", explicó Rufas, para quien este certamen debería tender a la "profesionalización". Esto es, un trabajador contratado para materializarlo en lugar de echar mano del voluntarismo de la AFIB.

La ley de subvenciones del Gobierno de Aragón "tampoco favorece", apuntó Rufas. "Tenemos que capitalizar una parte que AFIB no tiene. Este festival no tiene ingresos, solo gastos, y el dinero lo adelantamos de nuestros bolsillos", afirmó. Rufas lamentó que las ayudas autonómicas de 2022 para proyectos culturales como BFoto salieron en otoño, una vez que ya había pasado el certamen.

Otra de las cuestiones que imposibilita el buen desarrollo del festival es la falta de salas disponibles por esas fechas para albergar las exposiciones de BFoto.

La AFIB ya ha comunicado su decisión al Ayuntamiento de Barbastro y a la Comarca de Somontano. Según Dori Rufas, el Consistorio ha planteado la posibilidad de recuperar el BFoto buscando alguna otra fórmula que lo haga viable. Pero ya no este año. "Tenemos el apoyo de todos los grupos municipales pero el festival se debe ceñir a la ley de subvenciones del Gobierno de Aragón o que el festival lo organice una administración. Nosotros no podemos adelantar tanto dinero. Con el Ayuntamiento se hablará, pero ahora, con elecciones de por medio, no es el mejor momento".

La pasada edición del BFoto reunió a unos 4.000 personas que participaron en distintas actividades y visitaron las exposiciones en espacios públicos y privados. "El festival está consolidado como una referencia, pero ya no podemos más", sentenció Rufas.