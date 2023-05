De fan de Héroes del Silencio a ganarse la vida cantando sus himnos

El guión vital, en ocasiones, es muy caprichoso. Lo puede atestiguar Javier de Pedro. Creció admirando a Héroes del Silencio y desde hace unos años se gana la vida al frente de Iberia Sumergida, la banda de tributo que hoy (21.00) actuará en la Casa del Loco de Zaragoza con todas las entradas vendidas.

"Soy fan de Héroes desde 1990. Con 9 años los descubrí escuchando la radio y me quedé alucinado. ‘Entre dos tierras’ me volvió loco. Dedicarme a cantar sus temas es un sueño hecho realidad. Hacemos entre 50 y 70 conciertos al año. Desde que comenzamos, llevamos más de 1.000 actuaciones", sintetiza este cantante de padre zaragozano y madre madrileña.

Una bonita historia que nació de forma casual y que se ha convertido en una profesión. "Arrancamos en 2007 después de la gira de retorno de Héroes en octubre de ese año. Nuestro primer concierto fue en diciembre. Lo hicimos como algo puntual, sin ninguna pretensión de continuar… y de repente llevamos más de 15 años de gira. En aquellos momentos los conciertos nos costaban dinero, pero no nos importaba perder 1.000 euros. Hay gente que se los gastaba en ir a esquiar y nosotros lo hacíamos para cantar las canciones de nuestra banda favorita", relata.

Los inicios no fueron sencillos. En muchas ocasiones tocaban ante "dos personas y los camareros". "Pero nos daba igual, lo que queríamos era actuar", confiesa.

El punto de inflexión

El punto de inflexión vino de la mano del exguitarrista de Héroes Alan Boguslavsky. "En 2012 Alan se unió con nosotros en el escenario. A raíz de ese concierto, nos dimos a conocer, hicimos nuestros primeros ‘sold outs’ y el ambiente era más caliente…", rememora. Una colaboración que repitieron con otros integrantes. "También hemos tocado con Pedro Andreu, con Gonzalo Valdivia y con Copi Corellano. Con este último me une una buena amistad y hemos hecho a piano y voz todas las canciones de Enrique en solitario con el Huracán Ambulante y alguna de Héroes. Con Pedro hicimos toda una gira con su grupo La Red y siempre se subía con nosotros a tocar cuatro o cinco canciones de Héroes", prosigue.

Unos encuentros que encerraron un significado muy especial. "Al principio no sabes asimilarlo porque es muy fuerte. Es algo mágico. Pero llega un punto que se hace más natural y se te olvida quiénes son. El roce y el cariño lo propician", asevera. De Pedro ha mantenido con Bunbury algún encuentro en el que le informó de la existencia de Iberia Sumergida. "Siempre ha sido muy amable conmigo", reconoce.

¿Supone una gran responsabilidad emular a su ídolo? No vacila: "Trato de divertirme y no darle muchas vueltas. Si no me motivara, el público no disfrutaría. Si le diera muchas vueltas, me quedaría sin voz o estaría muy nervioso".

Entre los hitos de esta formación sobresalen varias visitas a Honduras con recitales ante 10.000 personas y la colección de ‘todo vendido’ que acumula en sus ‘tour’ por la geografía española.

Al ser cuestionado por las razones que explican la vigencia de Héroes casi tres décadas después de su disolución, que se manifiesta en el éxito de proyectos como el suyo, De Pedro es directo: "Es muy simple, por las canciones. Para los que nos gusta mucho, es un grupo que no tiene ninguna canción mala. Los cuatro discos nos parecen perfectos. Los escuchas tantos años después y siguen teniendo alma. No morirán nunca".