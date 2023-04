Jorge Asín y Leonor Bruna cuentan la gozosa experiencia de rodar con Amenábar

Jorge Asín, actor y guionista y una de las figuras de ‘Oregón Televisión’, y Leonor Bruna, actriz, guionista, directora y responsable de la Escuela de Cine ‘Luis Buñuel’, inauguraban las mesas redondas de las 12.00, en la programación de la III edición de Saraqusta Film Festival. El cinéfilo y escritor Javier Millán coordinó la conversación, que giró en torno a la serie ‘La fortuna’ de Alejandro Amenábar, en la que ambos tenían pequeños papeles.

Javier Millán ofreció un poco de contexto: contó que la serie nace de un cómic, ‘El tesoro del cisne negro’, y de un hecho histórico que había estudiado el especialista Guillermo Corral. Paco Roca fue el dibujante y la persona que buscó la documentación visual del naufragio del navío Nuestra Señora de las Mercedes que zozobró en las costas portuguesas del Algarve en 1804, en el tiempo de las guerras napoleónicas. Se recordó que Francia e Inglatera vivían una guerra y que España era neutral. El valor actual del tesoro que llevaba el barco ascendería a 385 millones de euros, y lo halló una empresa norteamericana que intentó apropiárselo (la Oddyssey Marine Exploration). Y lo habría hecho si un fiscal norteamericano de Tampa (Florida) no le hubiese dado la razón a España, según recordó Javier Millán.

Todo ello se cuenta a través del joven diplomático, al que encarna Álvaro Mel, al principio bastante receloso y desconfiado de lo que se podía hacer, una secretaria vivaz, a la que da vida Ana Polvorosa; entre otros personajes, también había un ‘lobo solitario’ al que interpreta Manolo Solo, “en un papel que se ajusta a la realidad de España donde hay muchos como él, obsesionados, y un poco se emplea para criticar a España”, apuntó Leonor Bruna, que también un curioso parentesco con el argumento de la película: ella es arqueóloga, “trabajé en las termas de Bílbilis y en el estudio de la sigilatta”, dijo.

Jorge Asín explicó que no conocía la historia, pero que en cuanto recibió la propuesta, “en realidad, era para otro personaje que luego no rodé”, bajó a la librería a adquirir el cómic. “Esa fue la información. Quería saber de que iba. Y me encantó, claro”, dijo. Javier Millán recordó que en algunas cosas se parecía a algunos cómics de Hergé, como ‘El secreto del unicornio’, y se hablaría bastante de Tintín y de Ásterix y Óbelix. Jorge recordó que él es un gran consumidor de tebeos; en cambio Leonor Bruna dijo que ella no, que prefería los textos de ficción e incluso la historia.

Leonor Bruna, de profesión inicial arqueóloga, y Jorge Asín, actor de 'Oregón Televisión', en el Museo del Teatro Romano. A. C./Heraldo.

Ambos abordaron cómo es Alejandro Amenábar en el set. “La verdad es crea un clima estupendo. Es un encanto. Y sin levantar la voz, no se oye ni un solo grito, se cumplen a la perfección todos los planes de trabajo”, dijo Jorge. Y corroboró Leonor: “Es cierto. Tuve la misma sensación. Es muy tranquilo. Tienes la sensación de que todo el mundo hace su trabajo y que no hace falta director”, apuntó ella.

El trabajo de ambos fue curioso. “Nos contrataron en Zaragoza y nos llevaron a Madrid a rodar”, dijeron. Y el porpio Javier Millán que la historia se trasladaba a un aeropuerto de Estados Unidos, que en realidad “se rodó en Zaragoza, en el de Garrapinillos”. Jorge era un alto cargo militar; Leonor hacía un papel de política. “La prueba nos cogió en la pandemia. Yo recuerdo que grabé un discurso ante un atril. Les gustó y me contrataron”. Los dos, animados por Javier Millán, hablaron del binomio cine e historia, del binomio cine histórico y cine de entretenimiento, y coincidieron en varios extremos. En España, a diferencia de otros lugares, no se han tantas películas históricas, “aunque sí han funcionado muy bien las series en la televisión”, y la gente busca, por una parte, conocer mejor su historia, la historia de España, a través de la entretenimiento, y a la vez se consume muchos documentales.

“El éxito de los documentales se da no solo en Aragón, donde vivimos un gran momento, sino también en España y en las plataformas. La gente quiere que le cuenten la historia del país a través de la ficción, que llega antes, de forma más directa”, dijeron con distintos matices. Jorge Asín, con su habitual humor, expresó: “Durante muchos años tuve en casa un frase en latín, ‘Cave canem’, y al final asimilé y aprendí lo que quería decir: ‘Cuidado con el perro’”. No había mucho público pero no faltaron las risas.

Ya lo dijo Luis Buñuel, un día sin risas es un día perdido.

Mirella R. Abrisqueta presenta a concurso su película sobre Odón de Buen, 'El olvido del mar'. Archivo Abrisqueta/Zuera.

Menú para el lunes 1 de mayo

En la programación prevista para hoy, 1 de mayo, a las 17.00, se verá en el cine Palafox un capítulo de la serie ‘Los emigrantes’, de Erik Poppe, una coproducción que muestra la vida de una familia que en 1850 abandona una Suecia asolada por la pobreza para emprender un viaje hacia Estados Unidos. En el mismo lugar, a las 19.00, se proyectará el documental a concurso ‘El olvido del mar’, de Mirella R. Abrisqueta, sobre la figura de uno de los científicos más ilustres y olvidados de España, el aragonés Odón de Buen (Zuera, 1863), al que da vida y relata su historia el actor Carmelo Gómez. La cineasta ha hecho todo un trabajo de documentación, de rastreo y de contexto, y emplea las memorias del oceánografo para dar ritmo y profundidad a su obra.

A las 21.00, en el cine Cervantes, se verá en versión original subtitulada ‘L’histoire d’Annette Zelman’ (‘La historia de Annette Zelman’), de Philippe Le Guay, sobre la vida y la historia de amor de la judía francesa Annette Zelman, víctima de la política antisemita del régimen de Vichy y más tarde del III Reich de Hitler.