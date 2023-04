Bunbury deja caer que podría dar conciertos puntuales para promocionar 'Greta Garbo'

Llegó el día. El mundo bunburiano lanza este lunes 24 de abril un casi unánime (y más comprensible que injusto) “lo sabía”, después de que en la comunicación semanal que mantiene vía ‘newsletter’ con sus seguidores, Enrique Bunbury haya comentado que considera volver puntualmente a los escenarios. Hay que recordar que el pasado mayo, en medio de su gira en Estados Unidos, el aragonés anunció su adiós a los directos, aduciendo problemas de salud; posteriormente aclaró que el glycol en el humo artificial le generaba padecimientos severos en la garganta, que se convirtiendo en crónicos durante las giras.

Bunbury ya dijo entonces que no dejaba la música, que seguiría componiendo y grabando; de hecho, ya se han aireado dos adelantos de ‘Greta Garbo’, el álbum que saca el próximo 26 de mayo. ‘Invulnerables’ y ‘Alaska’ son dos temas muy diferentes y, al mismo tiempo, muy identificables con el artista.

Bunbury disfruta de estas cartas semanales con sus seguidores, y advierte que la intención de las mismas no es “ser publicadas en prensa, (troceadas y manipuladas para encontrar un titular resultón) ni para ser publicadas en redes, para que se comenten en corrillo, escondidos tras un seudónimo. Es una comunicación personal, mía hacia vosotros, que parte del interés y el cariño mutuo”.

¿Vuelta efectiva a los escenarios?

Después de dar su opinión sobre el uso de móviles en los conciertos, Bunbury respondió al requerimiento de un seguidor acerca de una posible vuelta a los directos. “Afortunadamente -explica Bunbury, contestando a varias preguntas sobre el tema - físicamente me encuentro perfectamente y me siento capaz de enfrentarme al ejercicio físico y al esfuerzo vocal que supone cantar en el estudio, repetidas tomas hasta dejar registrada la que se considerada adecuada para la canción”.

El zaragozano entra en matices. “Es cierto que los sucesos del último año y lo que venía acarreando sobre todo desde la gira de ‘Expectativas’ han supuesto una experiencia traumática que me ha quitado las ganas de comprometerme con management, promotores y vosotros mismos, el público, a ninguna gira. No sólo pienso en el presente cuando digo que no quiero saber nada de giras, no es algo que vea en mi vida en el futuro inmediato”.

Tour no, conciertos sí

Redondeando esta afirmación, el autor de ‘Pequeño’ no se atreve a hacer una proyección excesiva en el tiempo, pero sí abre la puerta a una próxima experiencia con el alzamiento de telón. “El futuro lejano, obviamente no lo puedo adivinar, aunque lo dudo, sinceramente. Tengo otros planes de vida, otras inquietudes. Principalmente, componer canciones y grabar álbumes, escribir y pintar. Saber que el Propylene Glycol que aparece (oculto muchas veces) entre los ingredientes del humo de escenarios, es lo que me causó este problema, me ha provocado muchas preguntas. Conseguí averiguar de la existencia de una empresa que fabrica el humo, customizado, con componentes limpios".

La conclusión es directa. "Ante la pregunta de si eso dejaría vía libre para organizar un tour para promocionar la salida de Greta Garbo, la respuesta definitiva es no. No va a haber tour. Pero sí que veo la posibilidad de volver a subirme a un escenario en ciudades escogidas”.