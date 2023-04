Bunbury: "Las críticas negativas me son absolutamente indiferentes"

Enrique Bunbury ha instaurado un consultorio con sus seguidores en el que contesta semanalmente las dudas y preguntas que estos le trasladan. Una interesante 'charla' virtual en la que el cantante, poco dado a las entrevistas, ofrece sus opiniones y versiones.

En esta ocasión aborda su gestión de las críticas que genera su obra y cómo la encaja. El zaragozano desvela la evolución que ha experimentado en este ámbito: "En cuanto a las críticas, no, no duelen. Supongo que uno se acostumbra. Hace años leer una crítica negativa suponía una tortura. Me provocaba rabia y frustración. A día de hoy, me es absolutamente indiferente. Primero porque no acostumbro a leerlas y, segundo, porque no les doy importancia alguna. Soy totalmente consciente de que no se puede gustar a todo el mundo y que lo que a uno no le gusta, a otro le puede fascinar".

Además, analiza el cambio que ha supuesto la irrupción de las redes sociales: "Los tiempos han cambiado, y con las redes sociales e internet, todo el mundo (incomprensiblemente para mí) es crítico y publica su opinión, con lo que se ha devaluado tanto la crítica especializada, que tiene una importancia que roza el cero absoluto. Desgraciadamente, en mi opinión. Pero eso es otro tema que podemos desarrollar en otro momento".

El exlíder de Héroes del Silencio razona sobre la dualidad que se produce entre su carácter reservado y sus apariciones escénicas. "Esa paradoja me acompaña desde el primer día que me subí a un escenario. La necesidad de expresión, frente a la preservación de mi intimidad. No es fácil para mí encontrar un equilibrio entre ambas y cada día me resulta más complejo. No sé responder a esta pregunta la verdad", asevera.

Y reconoce su 'incomodidad' cuando se enfrenta a una entrevista: "No tengo respuestas a casi nada. Muchas veces he sentido que contestando entrevistas soy un impostor. No me siento así en la composición, ni en la grabación, ni en la escritura de mis libros. Sí que muchas veces he pensado en lo absurdo de la promoción. Responder a algo como si tuviera clara la respuesta. Alguna vez, creo recordar, respondí en una entrevista que la verdadera respuesta a todas las preguntas que me hacía el periodista era: No sé".

Su faceta literaria

El aragonés también analiza su faceta literaria, con la reciente edición de su segundo poemario, 'Microdosis', que encabeza el ranquin de ventas del género en España. "La verdad es que, cuando empecé a escribir, lo primero que pensé es por qué no lo había hecho antes. Tengo claro que muchas de las cosas importantes de mi vida las introduje tardíamente y he pensado que, algunas, debería de haberlas desarrollado antes. Obvio, las cosas siempre llegan en su momento oportuno y, si no aparecieron antes, quizás fuera porque no estaba preparado, ni era el momento adecuado. Con esta nueva etapa de mi vida, en la que las giras no me quitan meses y meses de trabajo creativo, he podido desarrollar con paciencia y trabajo una labor que necesita de concentración y silencio. Quiero pensar que he dejado plasmado algún material interesante, en forma y fondo, en ambos poemarios y que, también, puedo ser más certero en lo que escriba en el futuro", comparte.

Bunbury confiesa que ya está trabajando en un tercer poemario, que ha recibido ofertas de grandes editoriales pero que prefiere trabajar con pequeñas y que por ahora no se abre a otros géneros literarios que no sea la poesía. "Respecto a la posibilidad de incursionar en otros géneros, no lo descarto, pero no es en lo que estoy ahora mismo. Durante un tiempo quise escribir un libro que intentara desentrañar las conexiones entre la música y la pintura. Lo desestimé. No me siento preparado para ello. Al menos, no por ahora. También me han propuesto infinidad de veces, distintas editoriales, que escriba mi versión de algunos episodios populares de mi vida artística. Por supuesto, también la palabra autobiografía ha salido por su boca en más de una ocasión. No por la mía", concluye.