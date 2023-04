Jimmy Barnatán: "Los besos en el cine no son besos de verdad"

¿Qué es 'Un año en Nueva York'Es una recopilación de cuatro cuadernos de viaje a Nueva York, realizados en cuatro estaciones distintas, desde el invierno de 2014 al otoño de 2018. Yo siempre he hecho cuadernos de viaje, sobre todo en las ciudades que más amo, que son Nueva York y Santander. Conservo entradas a conciertos y museos, billetes de autobús o metro, tarjetas de restaurantes... y lo incluyo todo en lo que escribo. Este libro es así, con el añadido de que supone mi retorno a Nueva York, una ciudad de infancia y adolescencia, en la que viví momentos maravillosos junto a mi abuela Noemí. Y es un retorno con la mirada de un tipo que ya no es un niño. El libro me ha supuesto volver a Itaca, a ese paraíso que es la infancia.

Habrá visto muchos cambios en la ciudad, pues.Nueva York cambia de manera frenética, es el paradigma de la ciudad, es una Babel contemporánea. Muda de piel, como una serpiente, mes a mes. Recuerdo que la primera semana del viaje de invierno fui a una tienda a hacer copias de unas llaves. La última semana del viaje regresé, ¡y se había convertido en una tintorería!. Esa velocidad para los cambios es mágica pero, al mismo tiempo, hay lugares por los que parece que no pasa el tiempo. Mi abuela, por ejemplo, comía y cenaba todos los días en Cipriani, en 59 y 5th Avenue. Volver allí ha sido regresar a la infancia. Y sorprenderme: aquellos con los que jugaba a fútbol de niño hoy tienen canas. Las personas que trabajan allí siguen siendo las mismas pero están 'maquilladas' de mayores. Y cuando fui al baño y me vi en el espejo descubrí con un poco de dolor que yo también estoy 'maquillado' de mayor. Así que me pedí un Manhattan para pasar ese trago.

Hay gente que no tiene ningún interés en viajar a Nueva York. También existen los coprófagos, qué le vamos a hacer.

Conozco a alguien que ha aprovechado un viaje a Nueva York para realizar una ruta por los mejores sitios donde comer unos 'Eggs benedict'.¡Qué curioso! Los mejores que he comido yo han sido los del bar del hotel St. Regis, donde, por cierto, también hacen los mejores Manhattan de la ciudad.

El cine despierta pasiones de todo tipo, incluso gastronómicas. ¿El mejor sandwich de pastrami...?Todo el mundo le recomendará el del Katz's, y con razón, pero yo le sugeriría el del Second Avenue Delhi, un local con menos 'ruido' y turistas, donde te encuentras a los judíos del barrio.

"Me pierdo de igual manera en una orilla del East River que en el Sardinero"

Veo que conoce bien Nueva York.Una ciudad así no se termina de conocer nunca, aunque ella misma se muestra al visitante.

Poco tiene que ver con Santander.Es absolutamente antagónica. Pero las dos ocupan mi corazón porque son las ciudades de mis abuelas. Yo iba al colegio Estilo de Madrid, que dirigía Josefina Aldecoa, y, cuando acababa el curso, mi familia me enviaba el mes de julio a Nueva York y luego en agosto me iba con mi otra abuela a Santander. Los abuelos nos construyen a los niños un castillo de cristal, nos miman, nos cuidan, nos dan todos los caprichos. A mí hoy Santander me da mucha paz pero, también, mucho cachondeo. Tiene una noche y una marcha dantescas. Es la ciudad en la que he aprendido a vivir. Tiene una 'vita lenta' que me llena de alegría. Me pierdo de igual manera en la orilla del East River que en el Sardinero.

Portada del libro de Jimmy Barnatán publicado por la editorial zaragozana Jekyll & Jill. Jekyll & Jill

Usted ha viajado a Nueva York para hablar con sus gentes.Es una ciudad de historias, y todos sus personajes merecen tener voz. Esa gente solitaria, tan abundante allí, es la que le da un carácter tan potente a Nueva York. A mí me aterroriza la soledad y el silencio, y Nueva York, como ciudad, los mitiga.

¿Tiene usted un clon?Todos tenemos un clon... o un espejo. Se es uno y muchos a la vez.

Lo decía por la cantidad de cosas que hace. Actor, músico, escritor... ¿Probará más?No hago nunca nada por probar. Lo mío es escribir, actuar y cantar.

¿Por ese orden?No, no (risas). Soy muy egoísta y me gusta todo lo que hago, porque lo disfruto enormemente. Cuando escribo quiero que ese sea el mejor de mis relatos; cuando actúo intento ser el mejor soldado posible del director; y cuando canto quiero que mi blues sea el más descarnado.

"Ser actor es una profesión de riesgo aunque no hagas películas de acción"

Sigamos su orden. ¿Su mejor libro es este último?Es un libro muy especial, una edición kafkiana en la que la editorial, la zaragozana Jekyll & Jill, lo ha dado todo. El editor, Víctor Gomollón, ha elevado mucho el texto con su diseño.

En su faceta de actor se define como "soldado del director". De su amplia trayectoria, ¿con qué se queda? ¿Con el Chucky de 'Los Serrano' o con el Fede de 'Servir y proteger?Con los dos. Chucky fue una risa de personaje y me dio una popularidad tremenda, aunque para entonces ya había intervenido en varias películas de la serie de Torrente y en 'El día de la bestia', entre otras. Es decir, que ya había tenido la suerte de estar dirigido por dos genios del cine. Siempre estaré agradecido a un trabajo que me permitió entrar todas las semanas en un montón de hogares de España, pero también de países como Serbia o Finlandia. 'Servir y proteger' me requirió un esfuerzo titánico porque era una serie de programación diaria. pero tuve la enorme suerte de trabajar junto a un elenco maravilloso. Ser actor es una profesión de riesgo aunque no hagas películas de acción. Hay mucho paro, así que el trabajo, cuando llega, es todo un privilegio. Y yo lo tengo: el 8 de junio se presentará en el Festival de Cine de Tribeca la última película en la que he actuado, 'Una noche con Adela'. 'Servir y proteger' me dio mucho. Cuando empecé en la serie todavía ni había dado un beso ni había llorado ante la cámara.

Pero los besos del cine...No son besos de verdad. Esa es la magia del cine, que todo el que ve la escena en la que aparecen piensa que sí lo son.

Jimmy Barnatán presentó el libro hace unos días en Madrid y lo presentará en el futuro en Zaragoza. Enrique Cidoncha

Ha hablado de 'El día de la bestia'. ¿Le costó mucho meterse en la piel del niño poseído por el diablo?No me costó nada. Álex de la Iglesia le preguntó a Santiago Segura si conocía a alguien que pudiera hacer el papel y Santi le dijo que yo lo haría sin problema. Yo conocía a Santi de 'El peor programa de la semana'. Fui a ver a Álex con mi madre, y él le explicó: "Esto va de un cura de Deusto que cree haber encontrado el mensaje secreto del Apocalipsis y...". Mi madre había estudiado Filosofía y Letras en Deusto antes de hacer Periodismo, y le paró entre risas: "No sigas, el niño hará el papel".

La música, ¿cómo le va?Ahora van a volver Jimmy Barnatán & The Cocooners. Estuvimos 10 años tocando juntos y justo antes de la pandemia decidimos darnos un respiro. Pero este verano volveremos a ofrecer algún concierto. Creo que somos la banda de blues que más conciertos ha dado en España, más de 1.000, y llegó un momento en que necesitaba más ver a mi mujer que a mis colegas. Hay veces que uno tiene que parar un momento y mirar todo a su alrededor con otra perspectiva. En Aragón hemos actuado mucho, en las tres provincias. La última vez, si no recuerdo mal, en la Feria del Libro de Zaragoza, en 2019.

