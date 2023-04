Pedro Mañas, escritor de literatura infantil: "El acoso es un proceso complejo que siembra una semilla de dolor"

¿Cómo se pasa de la fantasía de Anna Kadabra a la realidad?El cambio de registro ha sido difícil, sobre todo porque he tenido que renunciar en gran parte a la fantasía, pero también al sentido del humor. Ha sido un proceso bastante largo de introspección, de reflexionar mucho sobre un tema que me obsesionaba, que era el acoso escolar.

¿Por qué le obsesiona?No sé si en los estándares de hoy en día se diría que yo sufría acoso escolar, pero no es tanto por sentirme víctima sino por sentirme víctima potencial. El miedo a ser señalado, agredido, marginado. De pequeño, al igual que el protagonista de esta novela, me sentía en una situación de vulnerabilidad.

¿El protagonista, Jacob, está inspirado en usted?Muchas de las peripecias de la novela tienen inspiración en cosas que he vivido o de las que he sido testigo indirecto, también en episodios que me han contado. Varias están fabuladas y llevadas al extremo. Lo que he me ha sorprendido ver, en las reacciones de los lectores, es que mucha gente ha vivido estas mismas experiencias. El acoso, aunque no hayamos sido directamente ni víctimas ni acosadores, es algo con lo que todos hemos tenido una relación.