Sho-Hai afronta dos noches a casa llena en la Oasis para presentar su disco ‘Polvo’

El tirón de Sho-Hai no desciende. Ser MC de Violadores del Verso es un título con 30 años de vigencia que abre los corazones hiphoperos de todo el mundo hispanoparlante. Además, don Sergio Rodríguez (de las Delicias, alias Hate, para los de antes) es pura entrega sobre las tablas, ‘hardcore’ sin fisuras con sitio para el rock en su nuevo disco, ‘Polvo’. El trabajo lleva casi siete meses en el mercado, y andaba con todas las ganas de presentarlo en casa con un buen directo tras mostrarlo en otras plazas españolas.

Al final son dos conciertos en casa, viernes 14 y sábado 15 de abril, ambos en la sala Oasis (22.00). Para este viernes, las entradas se agotaron hace tiempo; aún quedan algunas para el sábado en Entradas a tu Alcance, al precio de 20 euros más gastos.

‘Polvo’ es el tercer disco de Sho-Hai en solitario, tras ‘Doble vida’ (2011) y ‘La última función’ (2017). Dentro de las diversas colaboraciones, con la omnipresencia de R de Rumba en las mezclas, bases y producción, destaca el corte ‘Únicos’, el penúltimo del álbum. Ahí están los cuatro Violadores del Verso. Sho-Hai apunta que les quedó «un ‘pedrolo’ de canción, que suena totalmente a Violadores, y al mismo tiempo tiene su toquecillo distinto, un poco osado. Rítmicamente me encanta, además; una canción para que la disfruten abuelos y nietos».

Alineación consolidada

En el primer Vive Latino de Zaragoza, que al igual que ‘Polvo’ llegó el pasado septiembre, Sho-Hai se llevó el aplauso de casi 6.000 personas en el anfiteatro de la Expo... ¡a las 2.30 de la mañana! Acompañado de los zaragozanos Ossian en el segundo micro y W.Cheff a los platos, el MC de Violadores alteró para bien los biorritmos de todos los presentes. Para sus compañeros de bolo tuvo palabras de respeto y afecto.

"En los ensayos nos entendemos con una mirada, ahí es donde brota la magia. Yo no me la juego con cualquiera, que ya tenemos una edad –explicaba– y es verdad en el Vive salí un poco acojonado, pero no por ellos; es que era muy tarde. ¿Vendría alguien a ver a Sho-Hai tras Vetusta Morla? Pues mira, sí… y yo que creía que estaríamos más solicos".

En estos dos conciertos zaragozanos, Ossian y W.Cheff vuelven a acompañar a Sho-Hai. El terceto estará arropado: Xhelazz, El Momo y Kase.O -que anda en barbecho tras su gira americana- subirán al escenario como invitados.