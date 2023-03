Kase.O hace las Américas en su despedida indefinida de los escenarios

"'¡Cuánta energía! En estos conciertos se respiran emociones por todos los poros". Kase.O está exultante. Ni siquiera el cansancio por un viaje de 30 horas de duración entre Montevideo (Uruguay) y Hermosillo (México) han logrado disipar los ecos de una gira por América Latina que está resultando tremendamente emocionante, un 'tour' que concluye este domingo y que supondrá su adiós "indefinido" de los escenarios.

A los 43 años recién cumplidos, el rapero zaragozano las ha visto de todos los colores y está curtido en mil batallas. Pero lo que está experimentando estas semanas es difícilmente definible con palabras. Sin ir más lejos, el pasado sábado no pudo reprimir las lágrimas en plena actuación en un repleto estadio Obras de Buenos Aires, cuando 8.000 enfervorizados espectadores gritaban al unísono "Kase, Kase" al más puro estilo de cántico futbolístico en señal de pleitesía y de respeto. Una potente carga sentimental ante la que solo pudo reaccionar llorando de alegría.

Cambia la ciudad y el país, pero la devoción por el aragonés es abrumadora. Un itinerario que arrancó el 12 de marzo en suelo mexicano con 4.500 asistentes a su 'show' en Guadalajara. Tres días después, en Querétaro 2.500 personas se rindieron a sus versos, tal y como reflejó el 'Diario de Querétaro': "Durante el evento, los gritos y coreos de los asistentes, con la mano en alto, resaltaron en una plaza en la que se sintió la energía de un público que esperó un concierto en la ciudad de Querétaro por muchos años".

La siguiente escala fue Puebla (1.500), la antesala del baño de masas en el Vive Latino en Ciudad de México, donde fue abrazado por unos 18.000 fans el día 19. El Teatro Caupolicán de Santiago de Chile fue conquistado el día 23 rozando los 5.000 espectadores. Al mencionado baño de masas en la capital argentina le siguió el pasado lunes un 'sold out' en la sala del Museo del Carnaval de Montevideo (1.200). Una procesión que recaló ayer en el Auditorio INAM de Hermosillo y que tendrá un fin de fiesta multitudinario este domingo en el festival Tecate Pa'l Norte en Monterrey.

Aunque el hilo argumental de la gira es el décimo aniversario del disco 'Jazz Magnetism', el artista del barrio de la Jota no se olvida en su repertorio de sus tiempos gloriosos con Violadores del Verso (también muy populares en tierras americanas) con rescates tan festejados como 'Pura droga sin cortar'. Y, por supuesto, no ha aparcado 'El círculo', el álbum editado en 2016 que también supuso un florecimiento en América Latina. 'Esto no para', 'Yemen', 'Mazas y catapultas', 'Repartiendo arte', 'Como el sol' o 'Basureta' figuran en su 'set list' noche tras noche.

En el concierto celebrado en Santiago de Chile se produjo una colaboración profundamente zaragozana sobre el escenario. El también rapero zaragozano Sharif Fernández unió sus fuerzas con Kase.O para deleite de la audiencia. Sharif también está disfrutando de su apuesta americana con actuaciones en Guatemala, Costa Rica, Colombia, Argentina, Chile y México.

A partir del lunes, la incertidumbre se cierne sobre el futuro de Kase.O. Tal y como explicó en junio de 2022, se retira por un "tiempo indefinido" de los escenarios debido a "un gran agotamiento físico, mental y espiritual". A buen seguro, el cariño acumulado estos últimos días le sirven como combustible para trazar nuevas aventuras musicales.