Las hamburguesas virales Vicio llegan este viernes a Zaragoza

No todos los hosteleros vivieron con el agua al cuello el tsunami que supuso la pandemia. Algunos como Aleix Puig (ganador de 'Masterchef 7') interpretaron aquello como una ola para surfear. "Vimos que el 'delivery' iba a explotar y creíamos que era un fenómeno que había llegado para quedarse y crecer", cuenta el barcelonés sobre su negocio, la marca de hamburguesas Vicio, que ahora, tres años después de sus comienzos, cuenta con 450 empleados y se encuentra en plena expansión.

Una política empresarial que los trae a Zaragoza, donde este viernes, 7 de abril, abren el primer local de esta propuesta que en la capital aragonesa tendrá su sede en la avenida de Madrid.

Pese a que nació bajo los presupuestos de las cocinas fantasma (cerradas al público y pensadas únicamente para comida que se envía a casa), Vicio no responde en la actualidad exactamente a ese modelo. Si bien no es un restaurante (no se puede comer ahí), el local está abierto tanto a los clientes que quieran acercarse a recoger las hamburguesas como a los 'riders'. En este sentido, Aleix Puig destaca del nuevo local de Zaragoza "la zona dedicada al 'take away': "El espacio (de 172 metros cuadrados) es muy chulo. Cien por cien 'delivery', pero con una parte dividida en dos, para 'riders' y para clientes: lo que se busca es que la experiencia de unos y otros sea perfecta".

Imagen del local de Zaragoza. Vicio

Riders: "Les llamamos por su nombre"

En este sentido, para Puig y su socio en Vicio, Oriol de Pablo, los 'riders' son muy importantes. "En la compañía somos 450 personas, pero los 'riders' son uno más porque todo el valor que generamos lo ponemos dentro de una bolsa y se lo damos a ellos. Puedes imaginarte en qué escalafón lo ponemos", explica Puig. Por eso, continúa, "les damos todas las comodidades: bancos para sentarse dentro de los locales, tienen fuentes de agua, les llamamos por su nombre y no por un número, les decimos 'buenos días, gracias, buen trayecto'. Creo que parte de nuestro éxito es el trato que hemos tenido hacia ellos", sostiene Puig.

Otra de las palancas del éxito de Vicio es, a juicio de Puig, haber sabido ver antes que nadie la tendencia de las llamadas 'smash burgers': "Veníamos de un tipo de hamburguesa de medallón grueso, hecho a la plancha, muy crudo por dentro, de autor, eso que se venía llamando burguer gintonic". "Nosotros decidimos recuperar la hamburguesa tipo americano, de carne más fina y aplastada (de ahí el nombre de smash, aplastar en inglés)".

Esta modalidad viene muy hecha por dentro, "pero nosotros jugamos con el valor de la grasa que le ponemos para que siempre esté muy jugosa, caramelizada", añade el cocinero. En el caso de las de Vicio, cada bocadillo se presenta con "dos discos de carne".

"Causan sensación", asegura Aleix, para quien sus hamburguesas son "fáciles de comer". Además, dice, "no dejan sangre en el plato, algo que a las nuevas generaciones no les gusta, porque hay sensibilidad con los animales". En Vicio, defiende su creador, "somos pioneros en España de este modelo: poco tengo que contar de todas las que han ido salido después...".

Entre la carta de Vicio que el viernes llega a Zaragoza están sis 'cheeseburger' y la 'cheeseburger' trufada. También se podrán degustar opciones veganas o para los amantes del pollo, su Pollos Hermanos. Habrá variedades de patatas fritas como las 'smoked bacon cheese fries'm (con queso mimolette ahumado y bacón asado) y las parmesan truffle fries (con crema de trufa negra con parmesano). Entre los postres se podrá escoger entre el Cheesecake de Nutella y el Tiramisú de Oreo.

Convertidas sus hamburguesas en prácticamente virales, en Vicio están pensando ya en nuevas "formas de entretener al público". "Tenemos que dar contenido siempre", piensa el catalán. No teme a la volatilidad de los gustos: "Creemos que una moda se pasa cuando es estática, en Vicio apostamos más por la tendencia. Una marca pasa de moda porque no se reinventa". Dentro de esa política está, por ejemplo, la apertura de un gran local de tres plantas en el centro de Madrid, en este caso sí que bajo el modelo tradicional del restaurante.

Mirando siempre hacia adelante, Aleix Puig se distancia del concurso que le dio la fama: "Mi vínculo personal con 'Masterchef' está caduco. Yo soy Vicio, todo lo que tenga que ver con los nuevos 'talents' no va conmigo. No lo veo, no tengo tiempo", responde al ser preguntado por la nueva edición que acaba de empezar.