Jeanette: "Cuando llegué a España aquí no se sabía qué era una hamburguesa"

De las grandes casas, vehículos y avenidas de Los Ángeles, Jeanette pasó en 1964 a una Barcelona de estrechas callejuelas plagadas de "seiscientos", donde "no se sabía qué era una hamburguesa", para participar en la progresiva modernización del país, en su caso con una voz atípica para la música de la época.

"Manuel Alejandro me dijo que nunca había conocido una voz tan pequeñita que dijera tanto y reconozco que, cuando empecé a cantar, era tan diferente a lo que se hacía en ese momento que quizás por ahí me vino el éxito", rememora para EFE la intérprete de temas míticos como 'Porque te vas' o 'Soy rebelde'.

Por ese repertorio emblemático y más de medio siglo de carrera, será una de las embajadoras de la nostalgia que animarán la nueva entrega del concierto 'Yo Fui a EGB' que tendrá lugar este sábado en el Wizink Center de Madrid junto a artistas especialmente destacados en los años 80 como Nacha Pop, Modestia Aparte, Alejo Stivel, Danza Invisible, La Guardia, Vicky Larraz y La Frontera.

"Yo también fui parte de esos años", reivindica esta artista muy vinculada a los setenta, pero que lanzó precisamente en 1981 el que está considerado su gran disco de madurez, 'Corazón de poeta', que incluía la canción del mismo nombre o el éxito 'Frente a Frente' que hace unos años versionó Enrique Bunbury.

No ha sido el único que le ha rendido tributo, especialmente en los últimos años, cuando una serie de artistas jóvenes como Rozalén, Pastora Soler, Soleá Morente o Ana Mena se han asomado públicamente a sus temas. "Eso se agradece, pero es que son de grandes compositores y lo bueno siempre dura", reflexiona.

Uno de ellos fue el citado Manuel Alejandro, que le escribió 'Soy rebelde', su primer éxito en solitario en 1971, pero también José Luis Perales, que le hizo 'Porque te vas', la canción que conquistó primero al director Carlos Saura y que se popularizó en el extranjero gracias a su inclusión en su película "Cría cuervos".

"He formado parte de la historia de la música española, eso está claro, y he sido una privilegiada por trabajar con gente muy grande", insiste esta hija de madre canaria, con un padre nacido en el Congo belga y criada entre Inglaterra y EE.UU. antes de que el divorcio de sus progenitores la trajera por primera vez a España.

El "bochorno" de los Goya

Jeanette Anne Dimech (Londres, 1951) recuerda su primera impresión al llegar a Barcelona. "Era muy prehistórico", bromea por el contraste de aquella España franquista en la que musicalmente triunfaban Conchita Bautista, Karina o Raphael y en la que empezaba a asomarse la música pop y rock con los Brincos, los Sirex o los Mustangs.

Ella emprendió el grupo con influencias folk y pop Pic-Nic, para el que compuso 'Cállate, niña', antes de su renacimiento en solitario como baladista que le permitió grabar en inglés, en francés y hasta en japonés. "Pero como bonito, para mí el francés es el idioma por excelencia de la música; bueno, según qué tipo, sobre todo de la mía", señala.

Con ese poso melancólico y aterciopelado aderezado por su acento anglosajón es como más se la recuerda, aunque Jeanette llegó a grabar antes que Rocío Jurado un tema tan atípico en su producción como 'Viva el pasodoble', firmado también por Manuel Alejandro.

"Salí a cantarla hasta con sombrero cordobés, pero es que mi público no es de pasodobles", ataja sobre las entradas y salidas de su repertorio en directo de este corte que durante mucho tiempo se dijo que había sido motivo de desencuentro con el famoso compositor.

La polémica llamó mucho más recientemente a su puerta a raíz de unas declaraciones en redes en las que calificó de "bochorno" que en el homenaje a Saura en la última edición de los Premios Goya no la invitaran a cantar "Porque te vas" en lugar de a la mexicana Natalia Lafourcade.

"Quien hizo esa canción número 1 en el mundo fue Saura por mí. La muchacha no tenía culpa de que le dijeran que la cantara, pero lo lógico es que lo hubiera hecho yo. Me quedé estupefacta cuando la vi salir y hasta la misma viuda se quedó atontada", insiste al ser repreguntada por aquello.

Alejada de los estudios de grabación desde la publicación de 'Loca por la música' (1989), que no de los escenarios, Jeanette no se muestra especialmente interesada por una vuelta, por ejemplo para retomar el proyecto de un disco de duetos que no llegó a prosperar hace unos años.

"Cuando yo vea que hay algo que me interese, lo estudiaré y lo haré. Pero por lo que veo últimamente aquí, estas grabaciones no son como las que hacíamos antes. Así que no, no me preocupa en absoluto no volver a grabar", ataja con su suave voz.