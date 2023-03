Omar Fonollosa, el poeta zaragozano que enamora a Bunbury y a Joaquín Sabina

A sus 22 años, el poeta aragonés Omar Fonollosa va escalando los peldaños del reconocimiento inexorablemente. A la concesión el año pasado del prestigioso Premio Hiperión por 'Los niños no ven féretros', se une el elogio público de dos compositores de referencia en el pop-rock español, Enrique Bunbury y Joaquín Sabina.

El líder de Héroes del Silencio acaba de compartir en sus redes sociales los seis poemarios que más le han emocionado en los últimos tiempos. Una lista en la que figuran, entre otros, 'Las personas del verbo', de Jaime Gil de Biedma, 'Un año y tres meses', de Luis García Montero, y el mencionado 'Los niños no ven féretros' de Omar Fonollosa.

"Estaba el domingo tranquilamente en casa y vi que Bunbury me mencionó en su cuenta de Instagram. Supuso una emoción tremenda. He escuchado su música de toda la vida y que haya destacado unos poemas míos supone un gran estímulo", agradece el escritor de San Mateo de Gállego.

Una emoción que se disparó cuando conoció personalmente a Joaquín Sabina, una indisimulada influencia en su vocación literaria. La pulsión poética de Fonollosa brotó a los 10 años escuchando la canción 'Ruido' de Sabina. "Escribo poesía porque lo descubrí de niño en un viaje de verano a Alcocéber en coche. Sonó la canción ‘Ruido’ y me encantó tanto que me pasé las cuatro horas del viaje poniéndola una y otra vez", explica.

Una entrevista publicada en HERALDO en marzo de 2022 tras recibir el Premio Hiperión propició un encuentro tan inesperado como anhelado. "Fue muy fuerte. Aquella entrevista llegó a oídos de Joaquín Sabina y Jimena, su pareja, me escribió un correo electrónico en el que Joaquín me decía: 'Aquí estamos para lo que se tercie'. Recogí el guante y el pasado noviembre fui a visitarle a su casa en Madrid. Bebimos una cerveza y charlamos largo y tendido. Es uno de esos momentos que jamás olvidaré", rememora.

El poemario 'Féretros', de Omar Fonollosa. Hiperión

Un recuerdo que permanece inmarcesible en su memoria. "Lo que más me sorprendió es que me trató de tú a tú. Me dijo: 'Tenía muchas ganas de conocerte, Omar, porque sabes lo que es un poema y sabes escribirlos'. Esas palabras, viniendo de quien venían, fueron un regalo impagable", proclama.

Fonollosa, licenciado en Filología Hispánica, publicó en 2019 su primer poemario, 'Desde la más estricta soledad' (Interludio Ediciones). Un caudal de versos que sigue ampliando y cincelando. "Continúo escribiendo y pensando en versos. La poesía precisa tiempo y silencio. En eso estoy", concluye.