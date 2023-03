La Academia de las Artes del Folclore y la Jota nombra 41 nuevos académicos

La Sala de la Corona del Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, será escenario este viernes (18.00) de la entrega de los nombramientos como académicos de honor por parte de la Academia de las Artes del Folclore y la Jota de Aragón. El acto estará presidido por el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Felipe Faci. Cuarenta y un figuras vinculadas al folclore y la jota han sido reconocidas este año por la Academia, que ha decidido también otorgar un reconocimiento especial a la Contradanza de Cetina, declarada Bien de Interés Cultural Inmaterial en 2012.

"Es el cuarto año que concedemos estos nombramientos honoríficos, tras el parón obligado por la pandemia –aseguraba ayer el presidente de la Academia, Carmelo Artiaga–. La idea, cuando la pusimos en marcha, era dar un reconocimiento merecido a los muchos artistas que han pasado por el mundo del folclore y la jota y que han terminado su andadura profesional sin que nadie les dé siquiera las gracias. Es un reconocimiento a todos los que han contribuido a conservar el legado de nuestro folclore".

Los académicos de honor de este año, como ha ocurrido ya en ediciones anteriores, no son solo músicos, cantadores o bailadores, también hay quienes provienen del ámbito de la indumentaria e incluso letristas. "Y no solo pertenecen al universo de la jota –destaca Carmelo Artiaga–. Este año hemos querido tener un pequeño reconocimiento especial a los contradanzantes de Cetina. Solo a nueve de ellos, los que son mayores de 80 años. Uno de ellos nació en 1927 y no había recibido hasta ahora ningún reconocimiento".

Fundada en 2017, la Academia de las Artes del Folclore y la Jota de Aragón es una asociación sin ánimo de lucro que agrupa a profesionales del folclore y la jota, y que tiene el fin de preservar el inmenso patrimonio cultural y artístico del folclore aragonés.

En la actualidad, forman parte de la Academia medio millar de académicos, procedentes de diferentes especialidades como el baile, el canto, la música, la enseñanza, la dirección, la coreografía, la historia, la literatura, la indumentaria, el folclore contemporáneo y la investigación.

Más de un centenar de personas de las tres provincias aragonesas tienen el título de académicos de honor. Pero la Academia, una asociación que está abierta a la colaboración de todo el mundo, no se ha puesto límites numéricos.

"No nos hemos fijado cupos de ningún tipo –subraya el presidente de la entidad–. Así que cada año iremos realizando más nombramientos. Los hacemos con una mirada amplia y con el único condicionante de dar preferencia a los que, dentro del grupo de quienes hayan aportado algo al folclore aragonés, tengan más edad".

La Academia, en cualquier caso, sigue trabajando en sus dos objetivos fundamentales, lograr que la jota sea declarada Bien Inmaterial de la Humanidad por la Unesco y que se regulen adecuadamente los estudios sobre la jota.

"Respecto a la regulación, seguimos trabajando en colaboración con la DGA. Queremos seguir los pasos de la tonada asturiana y el cante valenciano. Y en cuanto a la declaración de la Unesco, también continuamos con nuestra labor. Todavía hay que superar el escollo de que la jota sea Bien Inmaterial a nivel de todo el Estado".

Los nuevos académicos de honor son Mª Teresa Aguirre, Eduardo Albalate, Lorenzo Allué, Mercedes Alegre, Mª Pilar Artajona, Jesús Benaque, Domingo Blasco, Jesús Cano, Encarna Campos, Pilar Campos, Victorino Del Castillo, Mercedes Doñate, Mª Luisa Fernández Boto, Luis Galve, José Luis García Castellón, Isidoro Gimeno, Pili Lafuente, José Luis Martínez Luis, Antonio Mateo, José Mauri, Josefina Mendiara, Conchita Miguel, Florencio Moraz, José Moreno Perdices, Fernando Nuez, Manuel Pérez-Sánchez, Antonina Pina, Fernando Ramo, Pepa Ramón, Amadeo Tena, Mª Pilar Trullenque y Eduardo Paz.

De manera colectiva se han elegido académicos de honor a nueve miembros de la Contradanza de Cetina: Vicente Nieto, Teófilo Marco, Benito Martín, Tomás Marco, José Mª Pérez Velázquez, Joaquín Millán, Celestino Vázquez, Manuel Cano y Florencio Velázquez.