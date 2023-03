Así se baila 'Naatu Naatu', la canción viral india que ha triunfado en los Óscar… y en TikTok

La gala de los Óscar celebrada este pasado domingo pasará a la historia por el triunfo de 'Todo a la vez en todas partes'. Esta 'rara avis', segundo trabajo de Daniel Kwan y Daniel Scheiner, conocidos como los Daniels, se llevó anoche siete estatuillas de las once a los que aspiraba. Es la primera vez que un filme lo logra en todas las categorías más importantes, mejor película, guion, director y tres de interpretación: los dos de reparto (Jamie Lee Curtis y Huy Quan) y el de Mejor Actriz, para Michelle Yeoh, convirtiéndose en la primera asiática en recibir este galardón.

El premio a mejor canción original fue para el tema ‘Naatu Naatu’ de la película india 'RRR’. Se trata, de hecho, de la primera composición de una película india en obtener este premio. Su compositor M.M. Keeravaani y el autor de su letra, Chandrabose, fueron los encargados de salir a recoger el Óscar, al que también aspiraban los temas 'Hold my Hand', escrito por Lady Gaga para la película 'Top Gun: Maverick'; 'Lift Me Up' de Rihanna para 'Black Panther: Wakanda Forever', 'This Is A Life' de 'Everywhere All at Once'; o 'Applause', del filme 'Tell It Like A Woman'.

La canción ‘Naatu Naatu’ se ha convertido en todo un fenómeno viral en internet, no solo en la India sino también en el extranjero, por el espectacular baile que le acompaña, con acrobacias imposibles, acompañado de un estribillo de los más pegadizo. El vídeo acumula más de 126 millones de visualizaciones en Youtube y abundan los vídeos con la coreografía en TikTok.

Los asistentes a la gala celebrada en el Dolby Theatre en Los Ángeles pudieron disfrutar en directo de la interpretación de ‘Naatu Naatu’, cuyos bailarines pusieron en pie el auditorio y se llevaron una de las mayores ovaciones de la noche.

‘RRR’ aterrizó en Netflix en mayo del 2022 y a las pocas semanas se había convertido en la película más vista de la plataforma a nivel mundial.