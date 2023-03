El cine de terror llama a la puerta de las salas

Los amantes del cine de terror y de suspense tienen un nuevo motivo por el que gritar. El aluvión de películas de este género promete emociones fuertes en las salas aragonesas a lo largo de los próximos meses.

Desde el pasado viernes ya se puede disfrutar de 'Scream 6'. Melissa Barrera, Jenna Ortega y Courteney Cox son las tres protagonistas principales del fime. Este nuevo capítulo de la terrorífica franquicia dirigido por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett está causando sensación en las salas.

Un filme en el que Barrera se mete de nuevo en la piel de Sam Carpenter. La joven confiesa que recuperó su pasión por el cine de terror gracias a la saga de 'Scream'. "Yo adoraba las películas de miedo cuando era demasiado joven para verlas. Por eso me encantaba verlas, porque estaban prohibidas. La película 'Saw' me asustó demasiado y dejé de verlas. Cuando me eligieron para 'Scream', redescubrí mi amor por el terror", manifestó la intérprete. Tras alcanzar fama mundial en todo el mundo como protagonista de 'Miércoles', la exitosa serie de Netflix, Jenna Ortega regresa en el papel de Tara Carpenter. "Ahora Tara tiene personalidad, ya no llora por los suelos de una casa o un hospital. También trata de olvidar todo lo que ha pasado, mientras que Sam está haciendo todo lo contrario", relata la joven actriz.

En 'Scream 6', mientras los supervivientes del reciente ataque en Woodsboro viajan a la ciudad de Nueva York para ir a la universidad, Tara comienza a experimentar crisis psicológicas maníacas mientras ve a los fantasmas de los asesinos del pasado. Tres nuevos asesinos enmascarados aparecen en escena, dejando por responder la pregunta de quién sobrevivirá y quién será la víctima final. Los actores Hayden Panetteire, Dermot Mulroney, Jasmin Savoy Brown, Liana Liberato, Mason Gooding y Jack Champion completan el reparto de 'Scream 6'.

Más títulos por venir

En los últimos años, el 'thriller' y el terror han experimentado un auge entre los más cinéfilos. Este año 2023 llegarán a la cartelera numerosas películas pertenecientes a estos géneros para asustar y aterrorizar a los más atrevidos. Así, otros de los títulos que aterrizarán en las pantallas son: 'Posesión infernal: el despertar', 'Renfield' y 'El exorcista del Papa', cuyo estreno está programado para el mes de abril, y 'The Boogeyman' e 'Insidious 5', que llegarán a la cartelera en verano. No obstante, aquellos que quieran disfrutar ya del terror más intenso, podrán hacerlo con las películas de terror y suspense ya programadas como, por ejemplo, 'La niña de la comunión' o la propia 'Scream 6'.

Buena prueba de este filón es que la compañía Cinesa, propietaria en Aragón de las salas en Puerto Venecia y Grancasa, ha creado el nuevo programa 'Terror y Suspense', al que tendrán acceso únicamente los clientes que sean miembros de myCINESA. Con esta nueva iniciativa, los cinéfilos pueden acceder a los estrenos más terroríficos con una serie de ventajas que incluyen, entre otros, la posibilidad de ganar premios especiales o adquirir packs exclusivos.