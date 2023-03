Un zaragozano lleva el drama del holocausto al festival de cine de Málaga: "Cuando odiamos, perdemos”"

Si alguien le hubiera dicho al zaragozano David Navarro (1981) que con su primer trabajo como director acabaría formando parte de la Sección Oficial de uno de los festivales de cine más importantes de España jamás lo habría creído. Profundamente emocionado, mientras repasa algunas de las imágenes del rodaje de ‘Mi holocausto, Philomena Franz’, asegura sentirse “orgulloso, a la par que sorprendido”. Este sábado, a las 19.30, el público del festival pudo disfrutar del cortometraje documental en el marco de la Sección Oficial del Festival de Cine de Málaga en el Teatro Echegaray.

Y es que la historia de Philomena Franz llegó a sus manos de manera totalmente casual. En cuanto a la idea de grabarla: "Fue una intuición". "Mi pareja, Virginia Maza, estaba traduciendo sus memorias, ‘Entre el amor y el odio’, las primeras publicadas por una superviviente del genocidio romaní bajo el nacismo", relata el zaragozano. Así, explica, descubrió la figura de una mujer que luchó toda su vida para contar su historia y cuyo testimonio fue crucial.

De la mano de la catedrática de historia contemporánea María Sierra, de la Universidad de Sevilla, y de un equipo de rodaje local capitaneado por el filmmaker Peter Schüttemeyer -debido a las limitaciones de desplazamiento derivadas de la crisis sanitaria que conllevaban, entre otras restricciones, confinarse 15 días nada más llegar a Alemania- el 24 de febrero de 2021 visitaban su casa en Bergich Gladbach, cerca de Colonia, donde se rodó la entrevista principal.

¿Otra curiosidad? David les dirigió por Zoom. "La pandemia nos trajo la posibilidad de hacer uso de estos nuevos formatos, y pudimos conectar con María, desde Sevilla, la traductora y yo desde Zaragoza y el equipo desde Alemania, y hacerlo todo de manera telemática", explica. El cuestionario constaba de 11 preguntas en las que hablaban de su infancia, su trabajo en una fábrica, la vida dentro de Auschwitz o su filosofía de vida.

Hoy, Navarro asegura que todavía no ha podido olvidar algunas respuestas: "Cuando odiamos perdemos. Cuando amamos nos hacemos ricos. Porque el amor es el sentimiento por excelencia. No hay nada más. Solo el amor puede salvarnos. Y eso es todo lo que sé". Además, la nominación surge dos meses después de la muerte de la protagonista, que falleció el 28 de diciembre de 2022 a los 100 años. "Afortunadamente su testimonio va a permanecer para siempre", reconoce el zaragozano.

Durante año y medio, Navarro trabaja en el montaje y la edición, que complementa con un arduo proceso de documentación y animación de imágenes. "No tenía pretensiones de ningún tipo más allá de contarlo. Todo ha sido autoproducido por mí con medios propios", reconoce. Sin embargo, no tardó en encontrar una distribuidora interesada en este testimonio, Films on the road. “Estuvimos nominados en México y ganamos el Premio Oficial del Jurado en Fescimed Madrid, pero lo de Málaga, de verdad, no lo esperábamos”, reconoce.