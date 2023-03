Horario y dónde ver la alfombra roja y la gala de los Premios Óscar desde España

La noche dorada del ‘star system’ está a la vuelta de la esquina. Este domingo 12 de marzo, el rincón más famoso de California pondrá su alfombra roja para recibir a las celebridades del séptimo arte en su desfile anual de premios. Unas cuantas se irán con su estatuilla del tío Óscar, que en teoría fue nombrada así por el parecido con un tal Óscar Pierce, familiar de una de las académicas. Los demás presentes aplaudirán, se lamentarán en silencio si no ganan, reirán las gracias de los presentadores invitados y del conductor de la gala (el presentador de televisión Jimmy Kimmel) y confiarán en que este año no haya bofetón, después del recordado sopapo de Will Smith a Chris Rock en 2022. Smith, eso sí, ganó el premio al mejor actor esa noche.

Dónde ver los Premios Óscar por televisión



La gala y la alfombra roja previa se televisará de manera exclusiva en España a través de Movistar+. La gala comenzará a la 1.00 del lunes 13, ya en plena madrugada. Serán las 5.00 en Los Ángeles, porque Estados Unidos adelanta sus relojes al horario de verano justamente en la madrugada del sábado 11 al domingo 12 (en concreto, a las 2.00 del día 12), algo que en España ocurrirá dentro de dos semanas. En invierno, la diferencia horaria entre España y la ciudad californiana es de 9 horas, diferencia que volverá a estar vigente el próximo 26 de marzo cuando llegue el citado cambio de hora en España.

A qué hora es la alfombra roja de los Premios Óscar 2023

Además de la ceremonia, la alfombra roja siempre atrae la atención; los diseños que llevan las estrellas tienen ahí la mejor pasarela publicitaria posible. Dos horas antes del inicio de la ceremonia, comenzarán a desfilar por las afueras del hotel Loews de Hollywood Boulevard, donde está situado el Dolby Theater que alberga la ceremonia. A las 23.00 del este domingo 12 de marzo habrá que estar ya atentos a este punto clave, que en la transmisión de Movistar + Estrenos 2 tendrá a Cristina Teva en la alfombra roja; en plató, con María Gómez y María Guerra, se hará un programa previo a la ceremonia, cuya duración se estima en algo más de tres horas. Henneo también está presente en la fiesta del cine mundial con un seguimiento en directo a través de Cinemanía, su revista especializada en el séptimo arte.

Por otro lado, Movistar mantendrá una semana más su canal efímero dedicado a los Premios Óscar. Ahí se incluyen películas con el ribete dorado, lo mejorcito de la historia de los premios: una selección de 84 películas multipremiadas, además de 14 cortometrajes y 11 documentales.