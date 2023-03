Bob Dylan se despedirá de los escenarios aragoneses en Huesca a las puertas del verano

A sus 81 años -cumplirá 82 el próximo 24 de mayo- Bob Dylan se apresta a embarcarse en una gira mundial que arrancará el próximo abril en Japón y que en junio aterrizará en España. El 'Rough and rowdy ways Tour' tendrá una escala en Aragón. Se trata del que muy probablemente será el último itinerario planetario del genial cantautor y que concluirá en 2024.

La plaza de toros de Huesca es el escenario elegido para que el próximo 17 de junio uno de los compositores más influyentes de la historia efectúe la que podría ser su última actuación en la Comunidad. Las entradas para este acontecimiento saldrán a la venta el miércoles 15 de marzo a las 10.00 a través de las webs greycoda.com y riffmusic.es.

Dylan ha lanzado este viernes a través de sus redes sociales todos los detalles de su gira española, que entre otros incluye un recital en La Alhambra de Granada el 13 de junio como preámbulo del Festival de Música y Danza de la ciudad andaluza, dos fechas en el Liceu de Barcelona y cuatro en Madrid. También recorrerá Francia e Italia. El hilo conductor de esta gira es 'Rough and rowdy days', el trigésimo noveno disco de estudio del estadounidense, editado en 2020. El 'tour' arrancó el 2 de noviembre de 2021 en Milwaukee y se prolongó en EE. UU. hasta abril de 2022 con multitud de conciertos. Y desde septiembre hasta noviembre del año pasado recaló en Inglaterra, Noruega, Alemania, Suecia, Dinamarca, Países Bajos, Francia y Bélgica.

Los conciertos en Aragón

La del 17 de junio será la sexta visita a Aragón del compositor de clásicos como 'Like a rolling stone', 'Blowin' in the wind', 'The times they are a-changing', 'Mr Tambourine man', 'Rainy day women' o 'I want you'. Un repertorio imbatible que acostumbra a reversionar en sus giras y conciertos. Al argumentario musical le suma una colección de galardones y distinciones a la altura: el Premio Nobel de Literatura en 2016, el Premio Pulitzer en 2008, el Premio Príncipe de Asturias en 2007, 13 Premios Grammy, un Óscar, un Globo de Oro...

Cartel del concierto de Bob Dylan en Huesca. G. C.

Curiosamente, el trovador de Minnesota recaló por primera vez en tierras aragonesas el 6 de julio de 1993 en el coso oscense, el mismo lugar al que regresará 30 años después. La peña Alegría Laurentina fue la artífice del evento de hace tres décadas. Más de 5.000 personas llenaron el recinto. La llegada de Dylan fue un 'terremoto' en la capital altoaragonesa que así relató HERALDO: "El músico llegó a Huesca a última hora de la tarde anterior al concierto. En la puerta del hotel Pedro I, donde se ha alojado junto a su séquito, se habían agolpado varios de sus fans y fotógrafos de los medios locales. El espectáculo comenzó cuando dos autobuses con matrícula extranjera se aproximaron al hotel y un vehículo, perteneciente también al equipo de Dylan, merodeó por las inmediaciones. Un individuo inmenso y fornido descendió al fin de un autobús, se adentró en la recepción del establecimiento y, cuando encontró la puesta en escena de su completo agrado, permitió la salida de Dylan, en carne mortal, arropado por su guardaespaldas. No fueron necesarias preguntas ni explicaciones, la estrella no quería cámaras".

Para su estreno en Zaragoza hubo que esperar dos años. El 25 de julio de 1995 el pabellón Príncipe Felipe acogió el primero de sus cuatro recitales en la ciudad. El segundo acaeció cuatro años después, el 21 de abril de 1999 en el mismo escenario. Hasta el tercero transcurrió casi una década y fue el 24 de junio de 2008 en la Feria de Muestras con motivo de la Expo. Y su última comparecencia se produjo el 5 de julio de 2015 en el Príncipe Felipe.