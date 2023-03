Pérez-Reverte bromea sobre la tilde de 'solo' a su salida de la RAE: "No sé de qué me habla"

Arturo Pérez-Reverte ha sido uno de los últimos en abandonar la sede de la Real Academia Española (RAE) tras asistir al pleno "tormentoso" que catalogó la semana pasada, por la polémica surgida en torno a la tilde con el adverbio 'solo', y a su salida ha bromeado con los medios de comunicación.

"No tengo ni idea, no sé de qué me hablas", han sido las palabras que ha pronunciado el escritor.

Un pleno que, según ha comentado el académico Félix de Azúa, uno de los primeros en abandonar la sede de la RAE en torno a las 19.15, ha tenido dos posiciones "irreductibles". "Arturo tiene mucha personalidad", ha comentado.

Las primeras en abandonar la reunión en torno a las 19.10 han sido Soledad Puértolas y Carme Riera pero no han hecho ninguna declaración.

Por su parte, la directora del Diccionario, Paz Battener, ha salido de la RAE pasadas las 19.30 y ha indicado que el pleno "ha ido muy bien" pero añadía que "hay cosas más graves".

Alrededor de esa hora, los académicos han abandonado la RAE de manera más seguida. Por ejemplo, Luis María Ansón reconocía que el pleno había ido "muy bien" y que ha sido "tranquilo y constructivo. Sin embargo, no ha dejado clara su posición en torno a acentuar la palabra 'solo' y ha indicado que se remitía a las palabras del director Santiago Muñoz Machado.

De forma similar se ha expresado la escritora Paloma Diaz, que ha calificado el pleno de "animado" y ha celebrado que suscite "pasión". "Yo sigo la norma de la Academia", ha asegurado.

La poeta Gioconda Belli ha afirmado estar "a favor" de la tilde porque es "importantísima" pero ella no puede votar al formar parte de la Academia de Nicaragua.